CVG-RS abre votação para o Prêmio Destaques 2022

O CVG-RS (Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul) iniciou ontem, 05 de setembro, a eleição online para o Prêmio Destaques 2022. A votação acontece em duas etapas para definir os campeões nas categorias: Seguradora do Ano; Executivo de Seguradora ou de Entidade Aberta de Previdência Complementar (EAPC); Comercial de Seguradora ou de EAPC; Corretor de Seguros, Prestadoras de Serviços e Entidades do Mercado.

As categorias Executivo e Comercial de Seguradora ou de EAPC elegem cinco vencedores cada, de acordo com suas regiões de atendimento. A divulgação dos vencedores é feita após o fim das eleições nos canais do Clube. Ponto alto entre os Destaques, o Troféu Personalidade do Ano homenageia uma referência no segmento e é um reconhecimento a quem se dedica a aperfeiçoar o mercado de seguros em todo o Estado. Além disso, a entidade volta a fazer sua tradicional festa no Clube Leopoldina Juvenil.

A votação

O primeiro turno desta eleição online contempla o mercado de seguros gaúcho em geral, entre associados e não associados, que podem votar entre os próximos dias 05 de setembro e 16 do mesmo mês. Para votar, o interessado entrará no site do CVG-RS, fará seu cadastro e votará abertamente. No segundo turno, os três nomes mais votados de cada categoria concorrem ao troféu, cabendo exclusivamente ao colégio eleitoral eleger os vencedores por voto online, de 26 de setembro a 07 de outubro. O colégio eleitoral é composto pelos associados do Clube, apoiadores do evento, entidades do mercado, seguradoras, mídia e delegados do Sincor-RS.

Há 32 anos, o CVG-RS cria espaços cheios de valor para aproximar os integrantes de um dos segmentos que mais cuida da vida das pessoas. Dentro do Rio Grande do Sul, o trabalho de conscientização sobre a importância dos seguros de vida e previdência fica à cargo da Interiorização. Em 2022, a entidade continua abraçando fortemente o trabalho de conscientização no segmento.

“O Prêmio Destaques CVG-RS 2022 sem dúvidas será muito especial! Depois de dois anos, nos reunimos presencialmente para confraternizarmos e coroarmos os grandes destaques do ano! Mais uma vez certamente contaremos, a exemplo dos últimos anos, com a grande participação de todo estado do Rio Grande do Sul que poderá no primeiro turno já destacar os nomes de sua preferência! Essa premiação é fantástica sobretudo pelo grande engajamento que promove no nosso estado. Através do Prêmio Destaques conhecemos pessoas e empresas que fazem a diferença nas suas regiões de atuação e a partir do prêmio ganham visibilidade em todo Brasil! Não deixe de votar e escolher seus nomes preferidos que merecem esta grande premiação. E vamos administrar a ansiedade até 11/11 para conheceremos os grandes vencedores na linda festa que estamos preparando com todo carinho”, diz Andréia Araújo, presidente da entidade.

Evento presencial

As portas do Clube Leopoldina Juvenil estão abertas para a festa do Prêmio Destaques CVG-RS 2022. O evento acontece dia 11 de novembro, a partir das 20h30. Todos os grandes nomes do mercado segurador gaúcho marcam sua presença neste encontro que retoma depois de dois anos.

N.F.

Revista Apólice