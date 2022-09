CVG-RJ realiza a premiação do 46ª “Oscar do Seguro”

A 46ª edição da premiação “Destaques do Ano 2021-2022”, o “Oscar do Seguro”, promovida pelo CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) aconteceu nesta quinta-feira, 1º de setembro, e que contou com a presença de mais de 300 pessoas

Logo na abertura, o presidente da entidade, Octávio Perissé, não conteve a emoção ao falar da volta do evento, após dois anos, em razão da pandemia. “Estamos aqui reunidos para celebrar esse renascimento que tanto nos alegra e revigora. O fato de estarmos juntos, presencialmente, por si só, já seria motivo para uma grande comemoração”, observou Perissé, acrescentando que há razões para comemorar também o fato de o mercado de seguros vir mostrando ser resiliente, pujante e pleno de oportunidades. “O setor cresceu 19,6% no primeiro semestre, com faturamento de R$ 80 bilhões. E o ramo vida vem se destacando, com participação de 34,2% do total arrecadado pelo setor no semestre.”, observou Perissé, citando dados do boletim IRB/mercado, da plataforma IRB+inteligência.

Logo em seguida, Lucio Marques, presidente do Conselho Consultivo e ex-presidente do Clube, foi aplaudido de pé pela plateia. “Acabei de escrever um livro de 200 páginas no qual mostro o amor e carinho pelo CVG-RJ. Sinto muita alegria em participar novamente desta festa e parabenizo todos os premiados”, acentuou.

Nesse início do evento houve tempo ainda para a entrega de uma placa ao delegado da Associación Profesional de Mediadores de Seguros (Apromes), Cesar Gonzáles. O Clube mantém com essa entidade espanhola um acordo de cooperação cultural. O executivo veio especialmente da Espanha para receber o título conferido à Apromes de “organização sócia honorária do CVG-RJ”.

Premiação

A Bradesco Seguros foi eleita a “Seguradora do Ano” e seu presidente, Ivan Gontijo, o “Homem de Seguro do ano”. Os dois troféus foram recebidos pelo diretor da Organização de Vendas da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas. “Esta premiação mostra que estamos no caminho certo e aumenta a responsabilidade da Bradesco Seguros, para que seja cada vez melhor para os clientes, corretores e assessorias”, pontuou Freitas, que também é e vice-presidente do SindSeg/SP (Sindicato das Seguradoras de São Paulo).

A Tokio Marine foi agraciada como “Seguradora de Vida” e a Porto Saúde, como a “Seguradora de Saúde”.

Pela Tokio Marine, recebeu o troféu “Oscar do Seguro” o gerente Regional da companhia, Luiz Gustavo Costa, para quem o seguro de vida oferece “muitas oportunidades no mercado brasileiro”. Para ele, o trabalho nessa carteira é nobre, “mas árduo”.

Coube ao gerente Comercial da Porto Saúde no Rio de Janeiro, Sandro Reis, agradecer a premiação em nome da companhia. “Estamos muito felizes e aproveito para agradecer o apoio e empenho dos nossos parceiros”, frisou.

Já a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), eleita a “Instituição do Ano”, foi representada na premiação pela diretora jurídica da entidade, Glauce Carvalhal, segunda a qual “quanto mais seguro, mais desenvolvida é a sociedade”.

A “Liberty Seguros recebeu o “Oscar do Seguro” referente à categoria “Melhor Campanha de Publicidade”. O troféu foi entregue ao diretor da companhia, André Lewkovitch, que agradeceu premiação e elogiou o CVG-RJ. “Quero parabenizar o CVG-RJ pelo trabalho que vem sendo realizado”, destacou.

Premiada como “Operadora de saúde do Ano”, a ASSIM Saúde foi representada no evento pelo diretor Comercial, Fabio Maia. “Dedico esta premiação aos nossos seis mil colaboradores, 700 mil clientes, 10 mil médicos conveniados e 12 mil corretores de seguros parceiros”, afirmou o executivo.

Os “Destaques Profissionais do Ano” foram Patrícia Disconsi, superintendente regional da SulAmérica, que dedicou o prêmio a sua equipe e aos corretores do Rio de Janeiro, e Fabio Lessa, diretor Comercial da Capemisa, que se disse honrado ao receber o prêmio e ressaltou a importância do seguro de vida. “É nossa responsabilidade buscar dar cobertura a todas as famílias”, frisou, citando dados segundo os quais menos de 20% da população têm a cobertura desse seguro.

Outra premiada foi a Super Qualidade Gestão em Seguros, eleita a “Corretora de Seguros do ano”. O prêmio foi recebido pelos sócios da empresa Nelson Barbosa, que se emocionou bastante ao citar o pai, morto pela Covid, e Carlos Albano. “Dedico esse prêmio ao meu pai, morto pela Covid e manifesto meu orgulho por não ter demitido qualquer colaborador ao longo da pandemia”, disse Barbosa.

Por fim, mais um momento que gerou muitos aplausos dos presentes, especialmente do público feminino, quando a gerente da filial Rio de Janeiro da Allianz, Aline Carneiro, falando em nome de Lívia Prata, diretora regional da companhia, premiada como a “Mulher de Seguro do Ano”, dedicou a premiação “a todas as mulheres do mercado de seguros”.

O evento contou com a participação de vários conselheiros atuais e antigos do CVG-RJ. Contou também com a presença internacional do delegado da APROMES, Cesar Gonzáles; do diretor geral do Disque Denúncia, Comandante Renato Gonçalves de Almeida; o candidato a Deputado Federal, Marcus Vinicius Martins; Pablo Guimarães presidente do Sindseg RJ/ES, além de diversas lideranças regionais e estaduais dos Sindicatos das Seguradoras e dos Corretores, CVGs, Clubes técnicos e sociais de Seguros.

Após o coquetel de boas-vindas e durante a premiação, foi servido o jantar e ao final o conjunto “Banda Anjos da Noite” encerrou a festa com música para todos dançarem e comemorarem mais um evento inesquecível do CVG-RJ.

