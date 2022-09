CSP-MG promove workshop com participação de beneméritas

No dia 5 de outubro, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) promove, das 9h30 às 11h30, o X Workshop Conhecer para Proteger com as beneméritas Porto, Ways Gestão Empresarial, Grupo BBT e NotreDame Intermédica Minas.

O Clube mantém os encontros no modelo híbrido, presencialmente no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, e online pelo canal do YouTube da entidade. Quem opta por estar presente no evento, além de desfrutar do café de boas-vindas e do networking, concorre ao sorteio de brindes.

O primeiro palestrante a se apresentar será o executivo William Reis, coordenador nacional de vendas da Porto, que vai falar sobre oportunidades de negócios “no crescente segmento de benefícios com o Porto Seguro Odontológico e o Porto Cuida”.

Na sequência, o CEO da Ways Gestão Empresarial, Maurício Tadeu Barros Morais, dará dicas de como as pessoas e empresas do mercado podem ser protagonistas de uma “trajetória profissional de sucesso marcada pelas oportunidades em empreender (ou intraempreender) por meio de métricas de gestão e estratégias, e uso de tecnologia para alcançar resultados positivos, nas empresas e equipes”.

Já Luis Henrique Capanema Pedrosa, diretor de Operações do Grupo BBT, exibirá “as soluções 100% digitais oferecidas pela companhia a empresas, corretoras e associações, que têm facilitado a venda de seguros e assistências, com agilidade e preços acessíveis”.

Encerrando o evento, a diretora comercial da operadora NotreDame Intermédica Minas, Marcela Meneses de Matos, vai apresentar “os números da fusão Hapvida NotreDame Intermédica, o processo de integração de equipes, grade de produtos e detalhar os investimentos feitos nas aquisições de rede própria em Minas Gerais”. Segundo ela, o workshop é “uma ótima oportunidade de bater um papo com o mercado e mostrar novidades da atuação da empresa”.

Logo após as exposições dos executivos, o consultor de Benefícios, Edson Ferreira Iria, assume a mediação do encontro, e transmite aos palestrantes as dúvidas e sugestões da plateia.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, ressalta que o público terá a oportunidade de ouvir beneméritas com focos diversificados. “A gigante multiprodutos Porto, sempre inovadora, a consultoria Ways, especializada em seguros e gestão, a plataforma digital BBT, com um novo modelo de negócios, e a mega operadora de saúde e odonto NotreDame Intermédica. Isso reforça o nosso papel de estar na vanguarda das discussões sobre seguros de Pessoas”, conclui.

As inscrições para o X Workshop são gratuitas e devem ser feitas pelo link.

