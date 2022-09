Cresce a procura por seguros de vida no Sudeste

Os moradores da região Sudeste estão mais conscientes sobre a importância de adotar medidas de prevenção para o seu futuro e de suas famílias. Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), os prêmios de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais registraram crescimento de 17% na Região Sudeste no primeiro semestre de 2022, frente ao mesmo período do ano passado. Na Bradesco Vida e Previdência, o aumento chegou a 13,6% na mesma base de comparação, levando a empresa a manter a primeira colocação no ranking regional do segmento no período, com 22,4% de market share.

“Percebemos que, na região sudeste, a população está cada vez mais preocupada com planejamento e prevenção. O desenvolvimento dessa cultura é muito positivo, uma vez que os seguros atuam como aliados nos mais diversos momentos de vida. Além disso, os resultados reforçam a posição de liderança da empresa em Seguro de Vida e Acidentes Pessoais no cenário nacional, com participação de 21,1% e expansão de 16,5% de janeiro a junho de 2022” diz Bernardo Castello, diretor de Vida da companhia.

O executivo ressalta, ainda, o montante de R$ 1 bilhão pago pela seguradora em sinistros de Seguro de Vida no primeiro semestre de 2022. “Esse retorno proporcionado à sociedade está na essência da nossa atividade como seguradora”, afirma Castello. Segundo a Susep, no total, as seguradoras desembolsaram R$ 7 bilhões em indenizações no segmento.

