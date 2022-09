Copa do Mundo: Clientes do Cartão de Crédito Porto Visa concorrem a prêmios

Faltam pouco mais de quatro meses para a Copa do Mundo, e os clientes da Porto Seguro Bank podem começar a sonhar em assistir aos jogos no Catar. Quem vai trazer esse desejo para a realidade é a promoção “Partiu Catar”, que levará quem utiliza o Cartão de Crédito Porto Visa ao torneio, e ainda sorteará uma série de prêmios ao longo dos próximos meses. O principal dá direito ao vencedor assistir a dois jogos na fase de grupos do torneio, sendo um deles da seleção brasileira, e o segundo com outras seleções.

Para participar, o cliente do Cartão de Crédito Porto, de bandeira Visa, precisa se cadastrar e dar aceite no Vai de Visa (via App Porto) e, automaticamente, concorre a dois pacotes para assistir a um jogo da Copa do Catar. Aqueles que utilizam o cartão em compras também ganharão chances para participar do game “Embaixadinha Premiada”, podendo concorrer a dez vouchers de R$ 200 em loja virtual de artigos esportivos todos os dias.

Além disso, quanto mais transações forem feitas no cartão mais chances o cliente terá durante o game. Para participar, é necessário fazer uma transação mínima de R$5. Ao realizar entre 10 e 20 transações, as chances valem o dobro. Da mesma forma, acontece se o cliente fizer transações com as carteiras digitais (Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay), pagamentos recorrentes feitos comumente através de aplicativos de corrida, entrega ou streaming, ou ainda se transacionar em ramos fidelizadores (como supermercados, farmácias, restaurantes e postos de gasolina). Se realizar 21 transações ou mais, as chances valerão por três.

O Cartão de Crédito Porto Visa ainda vai premiar os clientes que ficarem no Top 10 de chances acumuladas com um voucher de R$ 5.000 para trocar por uma Smart TV 60 polegadas. A promoção, que começa em 4 de agosto vai até 2 de outubro para o sorteio dos pacotes para a Copa do Mundo, e até o dia 18 de dezembro para os prêmios do game. Seu regulamento também está disponível no site do programa, que pode ser acessado clicando aqui.

N.F.

Revista Apólice