Como o Open Finance pode beneficiar as seguradoras?

O Open Finance trouxe diversos benefícios para o setor financeiro, como uma análise de crédito mais democrática e a personalização de produtos e serviços financeiros como um todo. Além disso, ele segue sendo um parceiro primordial para a digitalização de negócios do ramo. Mas se engana quem pensa que a inovação que o Open Finance provê se restringe ao setor financeiro. Empresas da área de seguros em muito poderão se beneficiar do sistema de compartilhamento de dados.

Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), mesmo com a pandemia da Covid-19, o mercado de seguros teve um aumento de 14% em seu faturamento, destaque especial para a modalidade de seguros de vida, que teve um crescimento de 17% em sua demanda. No entanto, percebe-se por parte do consumidor uma procura por personalização de apólices, pacotes acessíveis por meios digitais e processos mais simplificados e menos burocráticos.



Bruno Loiola, cofundador da Pluggy, explica que por meio do compartilhamento de dados é possível oferecer um serviço mais segmentado e que atende melhor ao cliente: “Há a possibilidade de proporcionar um serviço mais democrático ao consumidor, isso porque a partir da análise de dados fica claro para a instituição quais serviços conversam melhor com ele. Entender o que o cliente precisa e qual é a hora certa de oferecer isso a ele é essencial para criar um relacionamento e consequentemente para efetivar uma venda. Será um processo mais fácil e que demandará menor tempo de ambas as partes”.

Para além do que diz respeito à efetivação de uma venda, será possível também desenvolver aplicativos que comparam produtos de diversas seguradoras em um só local. Com esta possibilidade, o usuário poderá fazer escolhas mais conscientes, podendo, inclusive, utilizar seus dados pessoais para definição de produtos que mais combinem com seu perfil.

Além disso, novas soluções tecnológicas poderão surgir para atender às necessidades dos consumidores como, por exemplo, agregação das informações relativas à vida financeira em diferentes bancos, incluindo produtos de seguros, de previdência complementar e capitalização.



Explorando essas necessidades, a Pluggy venceu o Desafio de Inovação Prev realizado pelo Torq, núcleo de inovação da Sinqia. O programa teve como objetivo impulsionar projetos de Open Finance que aproveitem o compartilhamento de dados para ajudar as entidades fechadas de previdência com suas estratégias de atração e retenção de participantes e na aceleração da melhoria da experiência dos participantes em suas transações com os fundos de pensão.

A maior expectativa é que o Open Finance facilite a vida dos consumidores e amplie a gama de produtos e serviços das seguradoras disponíveis para ele, de forma customizada e de acordo com sua realidade financeira. Todo sistema aberto tem como objetivo trazer maior competitividade ao mercado, que agora precisa inovar e ter os melhores preços para conquistar o cliente final.

N.F.

Revista Apólice