Com suporte da eBaoTech, seguradora BS2 começa a operar no Brasil

Uma das mais novas seguradoras do país, a BS2 Seguros, emitiu sua primeira apólice no dia 05 de agosto. Nesta data, a companhia colocou em prática o seu plano de alcançar o faturamento de R$1 bilhão nos próximos cinco anos.

A seguradora é fruto de uma joint venture entre o banco BS2 (antigo Bonsucesso) e a sul-africana Traficc. A empresa irá distribuir seguros nos ramos de vida e elementares voltados a pequenas e médias empresas (PME’s), público-alvo do banco, além do mercado em geral.

Para dar suporte a essa operação, a BS2 Seguros escolheu como parceiro a eBaoTech. “Nascemos como uma empresa ágil e flexível, e precisamos de soluções tecnológicas capazes de atender a estas necessidades”, explica Márcio Bueno, CIO e COO da seguradora.

Segundo ele, o plano é ganhar espaço rapidamente por meio da oferta de soluções personalizadas, especialmente para o público das pequenas empresas, através de parcerias com varejistas, concessionárias de automóveis, associações de profissionais e serviços, e até mesmo de outras instituições financeiras. “Vamos criar ofertas no mercado de seguros especializadas e aderentes aos problemas e necessidades das PMEs”, completou.

Apesar do pouco tempo em operação, o executivo relevou ainda que a primeira parceria foi no modelo affinity e envolveu a venda de seguro prestamista para o segmento de financiamento automotivo. Isso só foi possível devido ao rápido processo de implementação promovido pela eBaoTech.

“Em apenas seis meses conseguimos criar toda a estruturação interna da operação da BS2 Seguros a partir da configuração da plataforma para o cliente. Além de um projeto implementado em prazo recorde no mercado brasileiro, essa velocidade representa também a consolidação do InsureMO no mercado de seguros affinity e a maturidade que a empresa atingiu ao longo dos últimos anos”, concluiu Rafael Rodrigues, Country Manager da eBaoTech no Brasil.

N.F.

Revista Apólice