Com cobertura nacional, SulAmérica lança Direto Mais para SP e RJ

EXCLUSIVO – Após mais de dois anos do lançamento do primeiro produto Direto, a SulAmérica lança o Direto Mais, plano de saúde regional voltado para São Paulo e Rio de Janeiro mas com cobertura nacional. A companhia realizou um evento de lançamento para corretores e convidados em SP na manhã desta quinta-feira, 15 de setembro, onde os executivos da seguradora apresentaram o novo plano.

De acordo com Luciano Lima, diretor comercial de Varejo, o produto visa alcançar, principalmente, pequenas e médias empresas. O executivo ressaltou que a seguradora elaborou o plano pensando em disponibilizar uma rede credenciada de qualidade, mas mantendo um preço acessível para o beneficiário. “A cobertura nacional no Direto era uma demanda do mercado. Este é um plano de saúde com ótimo custo benefício e conectado com as pessoas, promovendo uma melhor experiência para o cliente”. Em São Paulo, o SulAmérica Direto Mais será oferecido para empresas com mais de duas vidas (PME, PME+ e empresarial), e no Rio de Janeiro, para empresas a partir de 200 vidas (empresarial).

Para Juliana Caligiuri, vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da seguradora, um dos principais diferenciais do novo produto é o modelo de rede para atendimentos de alta complexidade e a qualidade dos serviços prestados pelos parceiros. “Uma parte importante do sinistro está concentrada na alta complexidade. Queremos a partir do nosso conhecimento e experiência proporcionar uma maior acessibilidade da população à saúde suplementar, e por isso iremos contar com essa rede de profissionais médicos que passam a atender diretamente de hospitais selecionados”.

Em SP, o Direto Mais conta com mais de 60 hospitais na rede credenciada, com opções para Enfermaria ou Apartamento e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. O produto oferece cobertura para a lista do Rol da ANS e disponibiliza reembolso somente para terapias não médicas. Além disso, o plano custa a partir de R$ 217,28 e dá acesso aos serviços Médico na Tela e Psicólogo na Tela, plataformas onde o cliente pode realizar consultas à distância.

Para o atendimento de alta complexidade, o Direto Mais vai disponibilizar para os beneficiários um Núcleo de Saúde SulAmérica composto por médicos, enfermeiros, cientistas de dados e especialistas em saúde. Segundo Juliana, o objetivo do Núcleo é promover a melhor experiência na jornada do consumidor, conectando as equipes médicas e os prestadores da rede para atender às necessidades do cliente. “Desenvolvemos uma oferta inteligente para que os nossos parceiros pudessem distribuir esse produto, ajudando a ampliar a nossa atuação no setor entregando qualidade e sustentabilidade”.

Pensando em uma jornada onboarding para beneficiários e parceiros, a digitalização também foi um dos principais focos da SulAmérica ao desenvolver o produto. O cliente terá acesso ao Meu Direto, um espaço que irá ajudar a companhia a acompanhar a jornada de saúde do beneficiário, direcionando-o aos cuidados e diagnósticos necessários. A empresa também irá disponibilizar no Espaço Corretor materiais de apoio e capacitação para os corretores. “Nossa equipe comercial está preparando uma série de treinamentos sobre o Direto Mais em todas as filiais de SP e RJ. Os corretores que estiverem interessados em participar poderão entrar em contato com os gerentes para saberem mais detalhes”, disse Lima.

Campanha de incentivo

Para incentivar os parceiros a começarem a distribuir o Direto Mais, que estará disponível a partir de amanhã para venda, a SulAmérica irá premiar os corretores com dez iPhones 13 de 128GB para as 10 primeiras propostas aceitas com no mínimo 30 vidas.

Nicole Fraga

Revista Apólice