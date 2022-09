Clube dos Seguradores da Bahia recebe executivo da Junto Seguros

Com objetivo de dar continuidade à interação dos associados com os executivos das seguradoras, a Confraria do Clube dos Seguradores da Bahia agendou um novo encontro de negócios, que acontece no dia 20 de outubro, às 19 horas, e terá como convidado o vice-presidente Comercial da Junto Seguros, Guilherme Malucelli. O executivo vai falar sobre os detalhes do seguro garantia, como as oportunidades, o futuro do produto, a legislação e como aumentar a rentabilidade financeira com a modalidade de seguro que mais cresce no Brasil.

O presidente do Clube, Fausto Dorea, acrescenta que o seguro garantia é um produto no qual é possível aumentar a rentabilidade. “O seguro garantia funciona como uma segurança na gestão contratual e até mesmo na condução de processos judiciais trabalhistas. Muitas empresas necessitam dessa proteção nos seus negócios, e é possível obter êxitos na comercialização deste produto. Convidamos os nossos associados e parceiros de negócios para mais uma noite de networking e aprendizado”.

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Positivo e com MBA em Gestão de Finanças pela Insper, Malucelli é vice-presidente da Junto Seguros e fundador da AVEC, uma startup voltada para o agendamento de salões de beleza e clínicas de estética. É membro do conselho do Paraná Banco e da Junto Seguros.

