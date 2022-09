Clube da Bolinha do Rio de Janeiro promove jantar e eleição

O tradicional jantar do Clube da Bolinha do Rio de Janeiro, que acontece sempre na segunda terça-feira do mês, irá comemorar também os aniversariantes do mês de setembro. São eles: Eric Lundgren (3/9), José Américo Peón de Sá (7/9) e Lúcio Antônio Marques e Sérgio Frederico Jordão Clark (9/9).

“Contamos com a presença de todos os Bolinhas e como haverá eleições pedimos aos confrades que não levem convidados”, alerta a diretoria do Clube, acrescentando:

“O importante é que o nosso evento ocorra em clima de harmonia e confraternização, conforme de costume”, destacam os membros da reitoria.

Serviço

Evento: Jantar do Clube da Bolinha do Rio de Janeiro

Data: 13 de setembro, próxima terça-feira

Horário: Coquetel: 19h e jantar: 20h

Local: Hotel Windsor Leme – Avenida Atlântica, 656, Leme

N.F.

Revista Apólice