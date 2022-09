Ciclic apresenta nova consultora de Growth

Visando ao crescimento de seus produtos, marca e estratégias de negócios em geral, a Ciclic anunciou a chegada da consultora de Growth, Raíza Terra, em sua equipe.

A profissional é uma das pioneiras no segmento e referência no assunto, atuando na área por mais de 15 anos. Sócia-fundadora e Diretora Executiva da Growth Office, Raíza utiliza ferramentas que promovem inteligência de crescimento com base em ciência comportamental. Entre suas principais características de trabalho, está a atuação em gestão, marketing, vendas de produtos e serviços, além de análise sobre a satisfação do cliente.

“Estamos constantemente buscando a melhoria da performance com excelência no atendimento e a chegada da Raíza potencializa esses pilares com uma estratégia de growth aplicada em marketing, vendas e parcerias. Estamos alinhando nossos times e squads para a cultura da experimentação e o growth hacking traz isso na essência”, afirma Darllan Botega, CEO da Ciclic.

Raíza é formada em Propaganda e Marketing pela ESPM e pós-graduada em Gestão de Negócios e Ciências Comportamentais pela BBI of Chicago. Além disso, a executiva é especialista em Marketing Digital, Growth Hacking, Growth Marketing, Product Marketing, Vendas B2B, Vendas Complexas, Gestão Ágil, Neurociência aplicada ao consumo (Neuromarketing) e Neurociência aplicada aos negócios (Neurobusiness).

A consultora também já atuou como professora de MBA Growth Marketing e Vendas Digitais na Trevisan Escola de Negócios, professora de MBA em Liderança Feminina e Inovação na IMED, consultora no DNC Group e mentora do Programa Scale-uPI no Sebrae.

“Venho para a Ciclic com a missão de liderar a implementação da cultura de growth, integrando a área de negócios com produto e retenção de cliente para potencializar a tração da empresa e gerar um crescimento com maior eficiência e lucratividade no curto e médio prazo”, destaca Raíza.

