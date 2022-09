Chubb anuncia novos líderes em Sinistros para a América Latina

Compartilhar no

A Chubb nomeou Alejandro O’bonaga o novo vice-presidente de Sinistros e Serviços de Operações para a América Latina. Para sucedê-lo, a empresa anunciou Daniel Cunha Vice-Presidente de Sinistros, Brasil.

O’bonaga atuou anteriormente como vice-presidente de Sinistros e Serviços no Brasil. Em sua nova função, ele será responsável pelo desenvolvimento e execução de estratégias de operação regional e serviços especializados de sinistros. Além disso, o executivo terá como missão definir e implementar as principais plataformas tecnológicas e digitais para apoiar as operações da área e iniciativas de melhoria de processos na região.

O’bonaga continuará se reportando a Lope García, vice-presidente Sênior de Sinistros para a América Latina, e baseado em São Paulo.

“Nossa operação de sinistros é um dos diferenciais da Chubb no mercado”, disse García. “Estamos sempre procurando aprimorar ainda mais a experiência geral para nossos clientes, agentes e corretores. Alejandro é um executivo reconhecido no setor e tem um histórico comprovado de liderança, colaboração e inovação. Essa combinação garantirá que continuemos fornecendo o serviço excepcional que nos caracteriza e o atendimento que nossos clientes esperam.”

Por sua vez, Cunha, que anteriormente atuou como diretor de Sinistros no Brasil, passa a se reportar a Leandro Martínez, presidente da Chubb Brasil, e a García. Em sua nova função, ele irá liderar as operações de sinistros no Brasil, mantendo o posicionamento e reconhecimento local da área em P&C, além de expandir as capacidades de serviço a outras linhas de negócios, alinhadas à estratégia de transformação digital da companhia.

“Somos extremamente afortunados por ter uma liderança forte em nossa organização, o que nos oferece uma enorme vantagem no alinhamento rápido de talentos para atender às necessidades exclusivas de nossos clientes e parceiros de distribuição, em um ambiente de negócios em constante mudança”, disse Martínez. “O conhecimento de Daniel sobre o nosso negócio e a indústria o torna ideal para assumir essa área tão estratégica para a proposta de valor que entregamos aos nossos clientes e parceiros de distribuição no Brasil.”

Com ampla experiência no setor, tendo trabalhado em diferentes países da região em projetos de melhoria de processos e transformação digital, O’bonaga ingressou na Chubb, em 2014, como Gerente de Sinistros no Chile. É Engenheiro Mecânico pela Universidade dos Andes (Colômbia) e possui MBA pela Universidade Alcalá de Henares (Espanha).

Com ampla experiência em sinistros, com foco em eficiência operacional, controle de custos e experiência do cliente, Cunha ingressou na Chubb em 2018. É engenheiro elétrico e de telecomunicações pela Universidade de Santa Cecília (Brasil) e possui MBA em Desenvolvimento de Negócios e Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (Brasil).

