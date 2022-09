CCS-SP elege por aclamação nova diretoria para o biênio 2022/2024

Em clima informal e descontraído, a Assembleia de Eleição de diretoria do CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo) para a gestão 2022/2024 reuniu associados em coquetel realizado na noite de 13 de setembro, no Circolo Italiano. Na ocasião, Álvaro Fonseca foi aclamado mentor, juntamente com os demais membros de sua chapa, que foi a única registrada no prazo regimental.

Durante a assembleia, presidida por Luiz Ioels, presidente da Credicor, e secretariada por Mara Borges Suto, associada da entidade, o atual mentor Evaldir Barboza de Paula comentou a sua participação nas diretorias da entidade nos últimos dez anos. “O Clube é minha paixão e me dediquei de corpo e alma ao trabalho. É gratificante reconhecer no Álvaro a continuidade, pois sinto como se estivesse entregando um filho para ele”, disse.

Barboza, que permanecerá no cargo até a posse de seu sucessor, em outubro, desejou sucesso à nova diretoria. “E que estejam preparados para o melhor”, acrescentou. Em seguida, Álvaro Fonseca apresentou os membros de sua diretoria. São eles: secretário Marco Antonio Cabral, tesoureiro Gilberto Januário e na Junta Fiscalizadora Edmar Fornazzari, Claudia Regina Sacalina Camargo e Jorge Teixeira Barbosa.

O novo mentor ressaltou a qualificação de sua diretoria e a importância do CCS-SP. “O Clube ocupa posição de destaque no mercado, tanto que as principais lideranças saíram de seus quadros, caso do superintendente da Susep, Alexandre Camillo, e do presidente do Sincor-SP, Boris Ber, ambos ex-mentores, além do presidente em exercício da Fenacor, Manuel Matos, associado. São membros da associação dirigindo o mercado e isso nos enche de orgulho”, disse.

Fonseca adiantou algumas de suas metas, destacando como uma das prioridades a maior participação feminina do quadro associativo e de jovens corretores. “O desafio é trazer gente nova. As mulheres correspondem a 48% da força de trabalho no seguro e o Clube precisa da inteligência e capacidade delas”, disse. Em seguida, ele agradeceu o trabalho do mentor Evaldir Barboza e a oportunidade de ter atuado com ele na diretoria.

O presidente em exercício da Fenacor, Manuel Matos, que prestigiou o evento, não apenas reconheceu a importância do Clube como um celeiro de lideranças, como também lembrou que a federação da categoria nasceu dentro da entidade. “Por isso, fiz questão de estar aqui nesta casa, porque reconheço que o código genético da Fenacor vem do Clube. Estamos à disposição para contribuir com o Clube para o engrandecimento da nossa profissão”, disse.

Matos informou que no grupo de trabalho do Ministério da Economia, que definirá o futuro das coberturas de seguros do país, o corretor continua protagonista. O dirigente afirmou que também está se consolidando a Lei 14.430, que reconhece o Ibracor como responsável pelo registro de corretores. Por fim, trouxe uma novidade. “Hoje, é um dia especial, pois o Camillo assinou a volta do cadastro de corretores para a nossa categoria”, disse.

Homenagem e nova sede

O mentor eleito dedicou um minuto de silêncio à memória de Affonso Heleno de Oliveira Fausto, falecido no dia 8 de setembro. Ele foi um dos ícones do mercado, reconhecido por sua atuação no desenvolvimento da previdência privada no país. “Fausto não era associado, mas era frequentador dos eventos do CCS-SP. Ele contribuiu muito para o desenvolvimento do mercado”, disse.

Em seguida, Barboza submeteu à assembleia a aprovação da nova sede do CCS-SP, instalada nas dependências da Vila Velha Corretora de Seguros, na Praça da República. Ele exibiu no telão fotos do local e informou que a sede é composta por uma sala de reunião, sala de estar e copa, distribuídos em cerca de 60m2. “Agora, o Clube tem novo endereço”, celebrou.

N.F.

Revista Apólice