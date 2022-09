CCS-RJ realiza palestras sobre Seguro Garantia

A fim de contribuir para atender as necessidades do mercado e aumentar as oportunidades de negócios dos corretores fluminenses, o CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro) escolheu o tema “Seguro Garantia” para o seu próximo encontro, que será no dia 14 de setembro, às 9h, na sede da ENS (Escola de Negócios de Seguro), no Centro do Rio. A novidade do evento está o formato híbrido, presencial e online, para que mais profissionais possam ser contemplados.

Os temas serão apresentados por: Mauro Frogel, superintendente Comercial e atual Business Owner do Projeto Fidelize da Junto Seguro; Henrique Machado, head de Linhas Financeiras da Superintendência Brasil de Contas Estratégicas da Pottencial Seguradora; e Franklin Santana, head de Seguro Garantia da Porto Seguro Bank. Eles falarão sobre o Seguro Garantia e as mudanças oriundas da circular Susep 662/2022 e os impactos no Seguro Garantia frente a nova Lei de Licitações número 1.333/21, bem como as oportunidades de negócios para o corretor de seguros.

“A ideia é trazer um produto pouco trabalhado ainda pelos corretores apesar de suas múltiplas oportunidades. O Seguro Garantia possui várias frentes, como performance, Bid, aduaneiro, judicial, adiantamento de pagamento, entre outras”, diz o presidente do CCS-RJ, Luiz Mário Rutowitsch.

A transmissão ao vivo será pelo Canal do Youtube do CCS-RJ.

Serviço

Evento: Palestras sobre Seguro Garantia

Data: 14 de setembro de 2022

Horário: 9h

Local: Auditório da ENS (Rua Senador Dantas, 74/4º andar – Centro, Rio de Janeiro).

Mais informações estão disponíveis por WhatsApp (21) 98181-2912 ou por e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice