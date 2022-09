Com o intuito de desenvolver os corretores a crescer ainda mais nos negócios do segmento de Transporte de cargas, a Liberty Seguros anunciou uma nova campanha de incentivo focada nos produtos deste setor, intitulada Goleada de Transportes Liberty. A iniciativa, que está em vigor desde o primeiro dia de setembro, vai reconhecer e premiar os três corretores parceiros que mais venderem produtos do setor até o dia 31 de outubro.

A campanha faz parte do programa Cresça com a Liberty e integra a estratégia da empresa de ser uma das seguradoras que mais investe no segmento de Transportes, além de destacar o compromisso contínuo de desenvolver os corretores e contribuir para o crescimento de suas carreiras.

A ação, que tem abrangência nacional, premiará os três corretores mais bem colocados no ranking: o primeiro ganhará uma Smart TV de 65′; o segundo, uma cervejeira; o terceiro será premiado com uma chopeira elétrica.

Encontros regionais com corretores

Além da campanha, o diretor de Transportes da Liberty Seguros, Marcos Siqueira, fará alguns encontros com corretores de diversas regiões do Brasil, sempre com o objetivo de se aproximar desses profissionais, que são fundamentais para a seguradora.

Para definir as cidades, a empresa selecionou alguns grandes centros do Brasil que são estratégicos para a companhia, e vai promover os encontros entre os dias 20 de setembro e 22 de novembro em Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Região Serrana (RJ), Recife (PE), Porto Alegre (RS).

“A ‘Goleada de Transportes Liberty’ foi pensada para aumentar as possibilidades dos corretores no setor e fazê-los crescer junto com a Liberty em uma área extremamente estratégica para a companhia”, explica Siqueira. “Para complementar a campanha, os encontros que faremos com os corretores reforçam nosso compromisso de aproximação com esses profissionais parceiros, que são fundamentais para os negócios da seguradora”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice