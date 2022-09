C6 Bank amplia família de Seguros Tag com cobertura para estacionamentos

Os clientes C6 Bank já podem contratar uma nova modalidade do Seguro C6 Tag para proteger seus veículos. O Seguro C6 Tag Estacionamento é uma modelagem inédita, desenvolvida em parceria com a Seguros Sura, Mapfre Assistência e Maxpar Assistência, empresa do grupo Autoglass, que oferece cobertura para pequenos danos em estacionamentos conveniados ao Tag do banco, por R$ 10 por mês.

“Ainda não havia no mercado brasileiro um produto com serviços de assistência 24h e cobertura para pequenos danos em estacionamentos”, explica Fabio Basilone, head de seguros da fintech. “Pensando nisso, formulamos um modelo inédito e competitivo que oferece essas comodidades com uma experiência 100% digital.

O Seguro C6 Tag Estacionamento oferece cobertura de até R$ 5 mil para danos em veículo próprio ou de terceiros e inclui serviços como reparos em vidros, farol, lanterna, retrovisor, lataria e pintura, além de reboque, socorro elétrico ou mecânico, troca de pneu e chaveiro para incidentes em estacionamentos conveniados da Veloe. A tecnologia de cobrança automatizada da Veloe está em 467 estabelecimentos comerciais espalhados por todas as regiões do país.

Assim como o Seguro C6 Tag Rodovia, o Seguro C6 Tag Estacionamento faz parte da família de seguros C6 Tag, o que quer dizer que para contratá-lo é necessário ter um C6 Tag ativo, ainda que em versões antigas que não usam a tecnologia Veloe. A contratação de cada produto é independente e é possível escolher aquela que mais se adequa à realidade do cliente.

Junto com o lançamento do Seguro C6 Estacionamento, o banco também ampliou a cobertura do Seguro C6 Tag Rodovia, incluindo cobertura de acidentes para o passageiro e guincho em situações de pane mecânica e elétrica nas estradas. Antes, o serviço era restrito a situações com acidentes. A atualização é resultado de pesquisas com clientes que mostraram a importância da proteção contra esse tipo de imprevisto.

Os Seguros C6 Tag são destinados a veículos leves de passeio, não incluindo veículos de carga ou de transporte coletivo. Para contratá-los, basta clicar no ícone Seguros e Planos na home do aplicativo do banco e seguir o passo a passo. É necessário estar com o aplicativo atualizado para fazer a contratação. Cada modalidade custa R$ 10 por mês e o cliente pode combinar as duas proteções por R$ 20.

N.F.

Revista Apólice