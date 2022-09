Bradesco Seguros realiza ação promocional para produtos empresariais

A Bradesco Seguros anunciou nova ação promocional para o Seguro Empresarial. Na oferta, válida durante o mês de setembro para os segmentos Clínicas e Consultórios, Escritórios e Veterinárias e Petshops, os clientes terão 10% de desconto em novas contratações ou renovações. A campanha é válida para todo o Brasil.

O Seguro Empresarial da companhia protege estabelecimentos comerciais, empresas da área industrial e prestadores de serviços. O produto conta com coberturas básicas para incêndio; queda de raio; explosão; fumaça; tumultos, greves e lockouts, queda de aeronaves; incêndios decorrentes de queimadas em zonas rurais; e impactos de veículos terrestres, além de serviços emergenciais gratuitos.

As segmentações do Seguro Empresarial contam com coberturas acessórias exclusivas, desenhadas de forma a atender diretamente às principais atividades dos serviços contemplados. As coberturas básicas direcionadas para a segmentação Escritórios são voltadas para Equipamentos portáteis e semiportáteis. Para Clínicas e Consultórios, as coberturas exclusivas abrangem Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos e, também, notebook. E as coberturas da segmentação Veterinárias e Petshops contemplam equipamentos de uso veterinário/petshop; danos físicos causados aos animais domésticos de clientes; e danos causados por animais domésticos acrescidos à cobertura básica.

“Além das coberturas básicas e das acessórias exclusivas, também indicamos coberturas acessórias interessantes para cada segmento, que ajudam a proteger de forma ainda mais completa para o estabelecimento comercial e de forma mais customizada”, afirma a superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Raquel Cerqueira.

Mais informações estão disponíveis no link.

