Bradesco Seguros promove evento em prol do bem-estar físico e emocional

O Programa Você em Foco, projeto da Universeg (Universo do Conhecimento do Seguro), em parceria com a Unibrad (Universidade corporativa Bradesco), levou para funcionários, familiares e parceiros de negócios, no último mês, um importante tema para discussão: Burnout, e a importância de cuidar das emoções, abordando o conceito de saúde mental e como se prevenir das doenças mentais, que crescem globalmente.

O bate-papo contou com a participação da Dra. Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde; da psicóloga Sharon Feder, integrante do Juntos pela Saúde, programa de promoção da qualidade de vida com conteúdo, ações e iniciativas que visam o bem-estar físico e emocional dos beneficiários da empresa; e de Maitê Castello, analista de Comunicação Interna da Bradesco Seguros, e especialista em meditação e mindfulness.

Na abertura, Dra. Thais ressaltou a importância de combater os preconceitos que cercam os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, pontuando o quanto é significativo o olhar sobre saúde mental, e como conhecer o corpo e a mente nos torna mais fortes para enfrentar as adversidades do dia-dia.

A psicóloga palestrante destacou a importância de estarmos alertas aos sinais do corpo, monitorando a saúde emocional para evitar que o estresse traga consequências físicas. Além de manter a mente saudável, Sharon indicou o autocuidado e ressaltou a importância do olhar para a saúde de forma integral, considerando três pilares fundamentais: alimentação, atividade física e o sono.

Já Maitê Castello trouxe para o público a importância da respiração para o controle das emoções, e ensinou uma técnica simples de Mindfulness que pode ser praticada no dia-dia, auxiliando no foco, na memória, na criatividade e no autoconhecimento. “Em um mundo em que recebemos estímulos o tempo todo e em que o estresse e a ansiedade trazem índices enormes de problemas com a saúde mental, entender que nosso corpo e nossa mente precisam de uma pausa, de um respiro, é o que vai nos levar a uma vida mais equilibrada e feliz”, explica.

Para ela, fazer parte de uma ação tão relevante que impacta a todos positivamente, além de compartilhar conteúdo para seus colegas, foi uma experiência agregadora. “O convite para participar da live Você em Foco sobre burnout foi um grande presente e uma oportunidade de mostrar que a meditação é algo mais simples do que parece e muito mais poderoso do que todos imaginam”, finaliza.

A superintendente de Recursos Humanos, Andrea Carrasco, condutora do programa na Organização, reforça a importância do projeto “Você em Foco” para o desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário. “A iniciativa traz temas importantes para discussão e reflexão, que enriquecem o dia-dia e estimula o pensamento crítico e autoconhecimento dos nossos funcionários”, explica.

O programa “Cuidando das nossas emoções” alcançou o recorde de audiência dos eventos da organização, reflexo da importância do tema para a Bradesco Seguros, cuja missão é cuidar e proteger pessoas. Um cuidado que se estende aos públicos que constroem a organização, seus funcionários e parceiros de negócios da companhia, os corretores de seguros. A live faz parte de uma série de palestras que trazem conteúdos e insights sobre saúde, autoconhecimento e bem-estar, e ocorrem bimensalmente nos canais exclusivos do Grupo.

N.F.

Revista Apólice