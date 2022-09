Bradesco Seguros investe em novas coberturas para veículos de alto valor

O mercado de carros de alto valor está em alta no Brasil. Segundo informações da ABEIFA (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), todas as empresas de automóveis desse segmento registraram recorde de vendas em 2021 e as projeções para este ano seguem o mesmo caminho. Pensando nesse mercado tão aquecido, a Bradesco Seguros anunciou novas coberturas.

A partir de agora, carros de passeio e picapes leves e pesadas, com valor a partir de R$ 150 mil, contarão com novas opções de proteção. Dentre as novidades, está a cobertura para bens deixados no interior do veículo. Tal opção garante ao segurado, em caso de indenização integral, reembolso dos valores dos bens pessoais deixados no carro. “Com essa cobertura, bens como eletroportáteis, carrinhos de bebês e cadeiras de crianças, por exemplo, também estarão protegidos”, destaca o superintendente executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes. Ele acrescenta, ainda, que o limite de contratação varia de R$ 1 mil a R$ 10 mil.

As novas opções de proteção também incluem vidros blindados plus, com a cobertura de para-brisas, vidros laterais e traseiros, faróis e retrovisores, além do carro reserva premium, que disponibiliza ao segurado um modelo porte médio automático ou picape durante 7, 15 ou 30 dias. “São coberturas mais completas, que atendem às demandas dos clientes de um mercado tão crescente e exigente. Continuaremos investindo em tecnologia, inovação e em novos formatos de produtos, proporcionando, cada vez mais, uma melhor experiência para os nossos segurados”, afirma Menezes.

