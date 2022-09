Bradesco Seguros disponibiliza novo cotador online para Auto Frota

A Bradesco Seguros acabou de anunciar uma novidade que facilitará o processo de cotação do seguro Auto Frota. Trata-se do novo Cotador Online do Bradesco Seguro Auto Frota, ferramenta disponível a corretores de todo o Brasil e que agilizará as etapas de cálculo.

“O novo cotador online é mais organizado, simples e intuitivo, e possui novas funcionalidades, que otimizam todo o processo de precificação do seguro Auto Frota, otimizando a experiência do corretor”, explica o superintendente executivo de Produto Auto da seguradora, Eduardo Menezes.

O executivo destaca que a nova versão, que foi pensada a partir da experiência dos corretores, possui uma série de diferenciais, que trazem melhorias e agilidade para o processo de cotação.

Entre as mudanças que chegam com o novo cotador, estão a simplificação no preenchimento de informações, que ficou mais automático e com menos campos, a possibilidade de trabalhar com vários estudos na mesma tela, a maior velocidade nos cálculos e na importação de itens, além da possibilidade de realizar alterações de informações em lote.

Conheça todas as novidades e diferencias do novo Cotador Online Auto Frota:

– Layout mais amigável;

– Preenchimento dos dados do segurado de forma automática;

– Menos campos para serem preenchidos durante a cotação (redução de 17 campos);

– Opção de abrir até 6 estudos na mesma tela, em abas;

– Mais velocidade no processo de cálculo e importação dos itens;

– Possibilidade de realizar alterações em lote (Danos materiais, corporais, app etc.);

– Simplificação na inclusão dos itens durante o processo de importação da planilha;

– Inclusão da informação da última data e o histórico da tratativa na tela de pesquisa de estudos.

O novo cotador está disponível para o corretor no Portal de Negócios, no menu Auto > Cotações > Cotação Frota.

A Bradesco Seguros informa que o cotador antigo ainda ficará disponível temporariamente, em uma etapa de transição. Em breve, será substituído completamente pela nova versão.

N.F.

Revista Apólice