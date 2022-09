Azos cria programa que emite certificado de sócio para corretores parceiros

Para prestigiar a sua base de corretores, a Azos acabou de criar um programa de relacionamento voltado para esses parceiros.

Atualmente, a empresa conta com mais de 1.500 corretores em sua rede, que começou a ser formada em outubro de 2021. Com o programa, segundo Rafael Cló, CEO da companhia, o objetivo é chegar ao fim do ano com mais de 3 mil corretores ativos. A ideia, explica o executivo, é fazer com que um corretor que esteja engajado com a missão da empresa seja remunerado como se fosse sócio: a seguradora emitirá Certificados de Sócio para os corretores que tiverem uma boa carteira de clientes dentro da Azos.

“Historicamente o valor criado pelo mercado de seguros fica nas mãos das seguradoras. Com essa iniciativa queremos que parte do valor criado pelo crescimento da empresa seja dividido com os principais responsáveis pela criação desse valor: os corretores de seguros. É importante dizer que os corretores poderão participar da valorização e do crescimento do valor de mercado da Azos, sem, no entanto, serem obrigados a assumirem riscos e responsabilidade legalmente atribuídos a sócios, como responsabilidade por prejuízos e passivos da sociedade”, complementa Cló.

A título de ilustração, empresas de tecnologia como a companhia podem crescer em valor de mercado 20, 30 ou até 50 vezes. Um corretor que receber hoje um Certificado de Sócio da insurtech tem chances de conseguir esses mesmos múltiplos em cima do valor do Certificado de Sócio. “É importante deixar claro que os corretores receberão o valor do certificado caso a empresa seja vendida ou abra capital na bolsa”, diz o executivo.

Categorias

O programa de fidelização de corretoras da Azos não começa pelo Certificado de Sócio, chamado de Azos Partner. Antes dele, o programa contempla três outras categorias, sendo elas: bronze, prata e ouro. Assim como o nível Partner, elas combinam dois critérios, um para aquisição e outro para retenção de clientes. “Olhamos para o valor total de vendas do corretor, mas também para a porcentagem de clientes que eles trouxeram que continuam com a gente. Trimestralmente, vamos ver a permanência desses clientes e os corretores serão recompensados a cada meta que atingirem, podendo avançar nas categorias”, conta o CEO da empresa.

Para alcançar a categoria Bronze, o corretor precisa de R$ 10 mil em prêmio mensal recorrente e 85% de retenção. Ao chegar neste nível, o corretor passa a receber campanhas à vista, ao contrário do que acontece com outros corretores que recebem em até quatro parcelas. Para a categoria Prata, o corretor ganha 25% de bônus adicional no valor da primeira parcela do cliente, a partir do momento que ele atingir R$ 30 mil de prêmio recorrente com 85% ou mais de retenção.

Já quando o corretor atingir R$ 50 mil, ganha o status Ouro e a bonificação adicional vai para 50% do valor da primeira parcela. “Somos uma empresa de tecnologia que resolveu desatar todos os nós que o seguro de vida tem aqui no Brasil. Desde a contratação sem exames médicos e com boa parte das apólices sendo emitida em até 30 segundos, criamos uma plataforma simples e intuitiva para os corretores de seguro focarem naquilo que é mais importante: o cliente. Com isso, estamos conquistando uma boa reputação no mercado de seguros e a ideia agora é retribuir os corretores que estão comprados com a Azos”, finaliza o CEO.

Regulamento

Para saber mais detalhes do programa de engajamento, consulte o site ou um gerente comercial da empresa.

