AXA no Brasil lança Clube de Descontos no Mês do Cliente

Hoje é comemorado o Dia do Cliente e a AXA no Brasil está lançando uma novidade especial para eles. O Clube de Descontos AXA é uma plataforma que garante descontos e convênios exclusivos para seus consumidores. São mais de 26 mil estabelecimentos de educação, saúde, entretenimento, esporte, moda, entre outros, além de sorteios e cortesias à disposição.

Essa é uma das iniciativas da companhia para incrementar sua proposta de valor para o cliente final. De acordo com Arthur Mitke, Diretor de Operações, Sinistros e Experiência do Cliente da companhia, “trabalhamos constantemente na inovação de processos para entregar soluções rápidas e simples para os nossos clientes. Além de protegê-los através do seguro, queremos disponibilizar cada vez mais benefícios”. O executivo reforça: “nosso objetivo não é sermos apenas pagadores de sinistros, e sim, parceiros dos clientes e corretores”.

O Clube de Descontos AXA está disponível para todos os clientes que têm seguro com a companhia e não será exclusividade do mês do cliente, a plataforma estará ativa continuamente a partir de agora. O acesso é feito através do site da campanha, clique aqui.

Essa ação reforça o movimento da AXA no Brasil para se aproximar do público final e gerar valor para a marca. Para Mitke, “o cliente em primeiro lugar é um dos princípios que norteiam todas as nossas iniciativas para oferecer sempre a melhor experiência”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice