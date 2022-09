AXA no Brasil anuncia novidades na estrutura diretiva

A AXA no Brasil acabou de divulgar movimentações no corpo diretivo. Aliadas à estratégia de expansão nos territórios em que atua, as mudanças vêm como forma de promover maior cobertura à ampliação dos negócios em áreas-chave do mercado brasileiro, acelerando o crescimento da companhia.

Como parte das novidades, Daniela Nascimento passa a ser diretora de Subscrição da seguradora, que além da responsabilidade sobre a linha de Aviation, também fica encarregada por Programas Internacionais, área de grande representatividade na carteira e de forte interação com o Grupo AXA. Nascimento possui uma trajetória consistente na companhia, com mais de 16 anos de dedicação em seguro e resseguro.

Além disso, Clóvis Silva assume a diretoria de Produto e Subscrição da AXA no Brasil e segue liderando a linha de produtos Massificados, que vem crescendo ano a ano. Silva ainda absorve parte dos negócios de Property com valor em risco de até BRL 100 milhões, também sendo responsável pela nova linha de negócios de Auto Frotas, produto previsto para lançamento no último trimestre deste ano. O novo diretor construiu uma sólida caminhada na empresa e acumula 29 anos de atividades nas áreas de seguros.

N.F.

Revista Apólice