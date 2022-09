AXA fecha parceria com C&A para garantia estendida de celulares e tablets

A AXA no Brasil fechou um contrato com a varejista C&A e passa a administrar os seguros de garantia estendida para celulares e tablets. Com a consultoria da FFC Serviços Financeiros, empresa especializada no desenvolvimento de serviços no varejo, a parceria viabiliza proteção para os consumidores das mais de 330 lojas distribuídas pelo Brasil.

Objetivo é garantir mais tranquilidade aos clientes. “Atualmente, os celulares e tablets são instrumentos de trabalho das pessoas. Queremos democratizar o seguro e agora com um parceiro estratégico como a C&A, com uma ampla capilaridade, conseguimos atingir mais pessoas através de uma solução simples e acessível”, explica Patrícia Soeiro, superintendente de Vida e Parcerias da seguradora.

“Estamos contentes pela parceria com a AXA. O C&A Pay tem se tornado cada vez mais um ecossistema de serviços financeiros, que tem conseguido agregar parceiros reconhecidos do mercado”, comenta Levi Ávila, diretor de Produtos e Serviços Financeiros da varejista.

O seguro já está disponível para contratação dos clientes que adquirirem equipamentos novos através do Cartão C&A PAY (cartão digital) e cobre os reparos ou a troca dos portáteis que apresentam defeito. A vigência da garantia estendida começa automaticamente no dia seguinte ao término da garantia do fabricante e assegura assistência ao produto por mais 12 meses.

A AXA oferece o serviço de reparo com mão de obra e reposição de peças originais, necessário para garantir o funcionamento e uso do produto, ou troca do aparelho caso não seja possível realizar o conserto.

Respondendo pela venda de garantia estendida na C&A, Patrícia fala sobre a expectativa da seguradora: “Buscamos expandir nossos canais de distribuição e formatos de parceria no varejo e em outros mercados, estamos explorando novos ecossistemas”.

