Austral Re prepara novidades para as seguradoras da América Latina

A Austral Re está trabalhando em novos projetos para mais mercado. No momento pós-pandemia e com olhar de longo prazo, desenvolve estudos para inovar em suas operações para a carteira de Vida, investindo em ferramentas customizadas de atendimento aos clientes. Objetivo da resseguradora é justamente oferecer mais ferramentas tecnológicas de subscrição de riscos que agreguem serviços com agilidade e melhores análises, inclusive inteligência artificial.

Para a head de Vida e Saúde da empresa, Alessandra Monteiro, a Austral Re traz como diferencial o conhecimento do mercado nacional e agilidade na tomada de decisão. “Muitas resseguradoras internacionais que atuam na região têm uma ação ainda tímida justamente por esse critério. Em Vida, como a demanda por seguros aumentou nos últimos dois anos com a pandemia, a concorrência por melhores produtos e parceiros também cresceu”, analisa.

Alessandra explica que as seguradoras buscam apoio para demandas específicas em resseguros. “Inovar com customização de serviços e aparato tecnológico contribui no processo de fidelização dos clientes. Queremos levar ao mercado algo realmente inteligente e que impacte de forma positiva a rotina de nossos clientes”, declara ela.

N.F.

