Aula Magna da ENS terá presença de ministro do STJ

No dia 22 de setembro, às 19h, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) promoverá uma Aula Magna que marcará o lançamento do seu mais novo curso de pós-graduação: Regulação de Seguros, Saúde Suplementar e Finanças.

Com o tema “Regulação em Seguros” a aula contará com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Prof. Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva. Também participarão das atividades o professor convidado da ENS, Alexandre Camillo, o diretor presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, e a advogada e coordenadora acadêmica do curso, Prof. Dra. Angélica Carlini.

Outras autoridades e personalidades farão parte do corpo docente do curso, casos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes, do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão, do ex-presidente da CNseg, Marcio Coriolano, e do superintendente de Estudos e Projetos Especiais da FenaSaúde, Sandro Leal Alves.

Para Tarcísio Godoy, o curso representa um marco na história da ENS. “Trata-se de um programa acadêmico da mais alta relevância, que aborda a regulação em três segmentos fundamentais da nossa economia, e que terá como professores nomes do mais alto gabarito, nunca antes reunidos em um único curso”, afirma o executivo.

Reservada a convidados, a Aula Magna acontecerá no auditório da Unidade da ENS em São Paulo (SP) e contará com a presença do presidente interino da Fenacor, Manuel Mattos, e do presidente do Sincor-SP, Boris Ber. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Escola no YouTube.

