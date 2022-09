Assegurou fecha parceria com empresa de seguro viagem

Compartilhar no

A Coris, empresa especialista em seguro viagem, é a nova parceira da Insurtech Assegurou. A parceria foi fechada no final de agosto e tem como objetivo principal oferecer soluções em seguros para turistas, estudantes que farão intercâmbio ou profissionais que viajarão a trabalho para o exterior.

O diferencial da parceria é a possibilidade de o viajante contratar outros tipos de seguros diretamente da plataforma da Coris, como por exemplo, seguro auto, vida, entre outros. São mais de 25 produtos disponíveis e que vão muito além do seguro viagem.

Com isso, a Coris se torna a principal provedora de seguro viagem da Assegurou e passa a ser um dos parceiros revendedores dos demais produtos da empresa.

“Queremos nos aproximar do público viajante, conscientizando-os da importância de incluir uma apólice de seguros no planejamento da viagem. Hoje existem diversas formas de se contratar um produto como este, até mesmo online. Essa parceria entre as empresas permite que em poucos minutos isso seja feito sem burocracia”, explica Simone Macedo, Diretora de Operações e Produtos da Assegurou.

A Coris possui mais de 30 anos de atuação com seguros viagens e uma rede com mais de seis mil agências de turismo cadastradas. Com essa parceria, a insurtech pretende impulsionar um crescimento de 17% em sua carteira de clientes em 2023.

