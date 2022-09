ANS atualiza dados econômico-financeiros da saúde suplementar

Compartilhar no

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) atualizou os painéis dinâmicos Prisma Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar e Painel Contábil da Saúde Suplementar, disponíveis em seu portal. As duas ferramentas, em formato de painéis dinâmicos, possibilitam pesquisas sobre os dados econômico-financeiros do setor de planos de saúde até o segundo trimestre de 2022.

O Prisma é dividido em três grandes grupos: Dados Consolidados do Setor de Saúde Suplementar, Ativos Garantidores e Provisões Técnicas e Indicadores Econômico-Financeiros (ponderados e não ponderados). Apresenta a evolução dos dados econômico-financeiros do setor de forma consolidada e por modalidade de operadoras de planos de saúde. O Prisma é atualizado com dados informados trimestralmente pelas operadoras. A novidade nessa atualização é que os dados podem ser abertos por porte das operadoras.

O Prisma Econômico-Financeiro está disponível neste link.

No Painel Contábil, é possível consultar os dados das demonstrações contábeis de todas as operadoras de planos de saúde. É divido em cinco partes: ativo, passivo, receitas e despesas, resultados e indicadores. Em todas, é possível analisar os dados de todo o setor, por operadora, modalidade ou segmento. Também é atualizado com dados trimestrais.

Os dados que constam nos painéis incluem também as demais competências desde 2018 e são extraídos de Documentos de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS), do Sistema de Cadastro de Operadoras (CADOP) e do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB).

