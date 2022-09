Allianz Seguros premia mais de 50 corretores com viagem à Grécia

A Allianz Seguros levou 55 corretores parceiros à Grécia, um dos destinos mais famosos da Europa. A ação foi parte das premiações das campanhas Alliadoz 2019 e Super Campeões Auto 2020, esta lançada pela SulAmérica antes da aquisição de suas operações de Auto e Massificados pela multinacional. Inicialmente programada para 2020, a viagem foi adiada em razão das restrições da pandemia de Covid-19, sendo realizada entre os dias 1 e 9 de setembro deste ano.

Os corretores foram acompanhados pelos principais executivos da seguradora, entre eles Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros; Karine Barros, diretora executiva Comercial. Também estiveram presentes Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital; Livia Prata, diretora Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo; Marco Neves, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste; e Soraia Silva, diretora de Corporate e Parcerias.

Os contemplados tiveram a oportunidade de conhecer a ilha de Mykonos e a cidade de Atenas, em um roteiro exclusivo que incluiu uma visita privativa ao museu da Acrópole, além de um city tour panorâmico que passou pelo Templo de Zeus, Biblioteca Nacional, Parlamento, Praça Olympia e Syntagma. Os corretores conheceram, ainda, o Estádio Panatenaico. Um tempo livre também foi destinado aos parceiros para que pudessem aproveitar a metrópole.

“A Allianz tem o corretor como seu principal parceiro. Muitas das decisões tomadas pela companhia são pautadas com base no retorno que recebemos desse canal de vendas. Contemplá-los com ações como esta é uma forma de agradecimento por toda a parceria e confiança que nos concedem”, afirmou Folch, destacando que a seguradora seguirá investindo para que seus parceiros de negócios atuem no mercado com simplicidade e inovação. “O objetivo é que eles possam estar cada vez mais conectados com nossas campanhas e tenham a Allianz como uma empresa referência no mercado”.

Karine reiterou o agradecimento aos corretores pela sólida parceria estabelecida com a empresa. “Procuramos sempre beneficiar os principais parceiros de negócios da empresa, reconhecendo seu esforço, dedicação e proporcionando experiências únicas com nossas campanhas. Esperamos que tenham aproveitado a viagem à Grécia e que estejam cada vez mais alinhados conosco para que possam atuar com carteiras diversificadas”.

Diego Sarquis, da Chef Brasil Corretora de Seguros, foi um dos parceiros contemplados. “A viagem foi perfeita. A Allianz teve cuidado, carinho e nos acompanhou durante todo o tempo. Pudemos estreitar o relacionamento com o presidente, diretores e área Comercial da companhia, o que é muito importante para nós. Consegui ver excelência em cada detalhe”, disse.

N.F.

