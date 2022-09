Allianz Partners oferece assistência 24h para clientes Toyota e Lexus

A partir deste mês, os clientes da Toyota e da Lexus, sua marca premium, passarão a contar com os serviços da Allianz Partners Brasil. A parceria entre as empresas foi firmada para oferecer aos clientes da montadora atendimentos para os serviços de reboque, chaveiro, troca de pneu e meio de transporte alternativo, durante o período de garantia de fábrica.

O contrato abrange uma frota de cerca de 190 mil veículos da montadora japonesa, uma das principais fabricantes de automóveis do mundo. “Estamos muito animados com a parceria com a Toyota, uma das empresas mais tradicionais do ramo no país. O fato de termos sido escolhidos para atendê-los juntamente com a sua divisão premium, da marca Lexus, valoriza ainda mais a parceria que firmamos e reforça nossa responsabilidade junto aos clientes da montadora”, afirma Fábio Lucato, diretor Comercial da empresa da Allianz Partners. “Atuar ao lado dessa empresa fortalece ainda mais nosso posicionamento no mercado de montadoras e também como líderes no segmento de luxo“, complementa.

A parceria tem como objetivo principal objetivo colaborar no atendimento e relacionamento com os clientes, proporcionando a melhor experiência. “Estamos muito felizes pela Allianz Partners topar esse desafio conosco. A Toyota tem por premissa oferecer a melhor experiência de compra e propriedade de um automóvel a seus clientes e vai ser crucial contar com um parceiro com capacidade para honrar esse compromisso”, afirma Jorge Mussi, gerente geral de Pós-Vendas da Toyota do Brasil.

N.F.

