Allianz Partners anuncia novo CEO e alterações na estrutura de liderança

O Grupo Allianz Partners anunciou duas alterações na estrutura de liderança do seu Conselho de Administração. Tomas Kunzmann foi nomeado CEO da companhia, com efeito desde o dia 1 de julho de 2022. O novo CEO ocupa o antigo lugar de Sirma Boshnakova, que foi eleita membro de Conselho de Administração da Allianz SE no início deste ano.

Kunzmann juntou-se ao Grupo em 2009, ocupando vários cargos na Allianz Private Krankenversicherung (APKV), incluindo o de chefe de Underwriting para Saúde. Em 2013, juntou-se à área de vendas alemã da Allianz (ABV) como gerente de Vendas, antes de assumir a responsabilidade de direção nos escritórios regionais em Ingolstadt e depois em Kempten, na Alemanha. Em 2017, o executivo mudou-se para a Allianz SE como assistente Executivo do CEO, Oliver Bäte, desempenhando posteriormente o cargo de chefe Interino do Gabinete do CEO. Desde 2020, ele tem liderado a linha de Mobilidade e Assistência da Allianz Partners como CEO e Membro do Conselho de Administração.

Com efeito a partir do dia 1 de setembro de 2022, Laurent Floquet foi nomeado CEO de Mobilidade e Assistência e membro do Conselho de Administração da empresa, sucedendo Kunzmann.

Laurent Floquet

Floquet juntou-se ao Grupo em 2014, como chefe de Desenvolvimento de Negócios da Allianz Technology. Mudou-se para a Partners em 2016, onde foi diretor Global de Vendas para a pasta da assistência, seguido do seu papel como CEO Regional para os mercados do norte, centro e leste Europeu. Foi eleito também diretor de Transformação e e Membro do Conselho de Administração da empresa em janeiro de 2022, liderando as atividades de transformação mundialmente. Laurent iniciou a sua carreira na Accenture, onde trabalhou relevantes programas de transformação para companhias de seguros.

Sirma Boshnakova, membro do Conselho de Administração da Allianz SE, comenta: “estou feliz que Tomas esteja assumindo o cargo de CEO do Grupo Allianz Partners. Dada sua experiência na empresa, ele trará continuidade de negócios, conhecimento prático do mercado e um forte histórico de colaboração e implementação para a função. Ele está em uma posição clara para acelerar o impulso que alcançamos na companhia ao oferecer excelência e simplicidade em escala para o benefício de nossos clientes, e desejo a ele muita sorte em sua nova posição”.

Kunzmann afirmou também que “após dois anos à frente do negócio de Mobilidade e Assistência, estou orgulhoso em poder assumir esta função e conduzir o Grupo em direção ao amanhã. Nosso foco permanecerá em impulsionar o crescimento, fortalecendo nossas atividades principais e construindo novos modelos de negócios e plataformas de ecossistemas. O Laurent é um líder experiente que combina um excelente histórico na condução do crescimento da área da assistência, com grande capacidade de mudança e transformação. Ele tem sido uma figura fundamental na nossa transformação ao longo dos últimos meses e sei que é o líder certo para impulsionar o nosso negócio de Mobilidade e Assistência e aproveitar as oportunidades certas para o futuro”.

