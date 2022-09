Alfa Seguros passa a distribuir seguro de acidentes pessoais com telemedicina

Uma pesquisa divulgada pelo Cetic (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) indica que a telemedicina vem se popularizando e sendo usada por diferentes classes sociais. Segundo o levantamento, somente em 2021, nas classes A e B, 42% das pessoas utilizaram essa forma de consulta, seguidas pelas classes C (22%) e D e E, que responderam por 20% do total.

Olhando para isso, a Alfa Seguros desenvolveu uma plataforma totalmente online, que irá ofertar planos de seguros com telemedicina do Einstein a partir de R$ 20,90 por mês. Os corretores parceiros terão acesso a esse benefício gratuitamente, para que façam suas vendas em modelo digital de ponta a ponta.

Além da telemedicina, o corretor terá acesso a três pacotes pré-moldados e ainda poderá personalizar outros, de acordo com o perfil dos seus clientes. Como diferencial, a ferramenta carregará soluções completas de seguros, com coberturas de Morte Acidental, Diárias de internação hospitalar (DIH) e até Diária de Incapacidade Temporária (DIT). Também é possível acessar um portfólio de serviços agregados completo, como assistência funeral, nutricional, inventário, entre outras.

Importante ressaltar que os corretores têm o gerenciamento total das vendas em tempo real, por meio de relatórios e dashboards, ou seja, o corretor terá em suas mãos o controle e a informação dos seus negócios. Pela ferramenta é possível acompanhar toda a jornada de compra dos clientes.

Como funciona a venda na plataforma

A plataforma de venda digital da Alfa Seguros oferece a possibilidade de gerar um QR Code ou um link que vai direcionar o cliente para a contratação do seguro de acidentes pessoais. Com isso, a jornada de compra é realizada em apenas três passos: a escolha do produto, o preenchimento de dados cadastrais e a seleção da forma de pagamento, sempre com o cartão de crédito.

Segundo Joana Salgueiro, superintendente de parcerias da empresa, o tempo de contratação leva menos de um minuto, um grande diferencial na jornada do cliente.

“Além da jornada de contratação, a plataforma facilita o desenvolvimento de campanhas de marketing, uma vez que, tudo estará online e simplificado para contratação. Imagine um cartaz em uma universidade, por exemplo. Apenas apontando o celular um aluno poderá ir direto para a página de contratação do seguro e finalizá-la em menos de um minuto. Mas não para por aí. Como a plataforma possibilita a geração de link, as ativações por e-mail, SMS e até Whatsapp ficam muito mais simplificadas e efetivas”, completa a Joana.

Dependendo da negociação comercial, alguns parceiros poderão personalizar a sua página com a identidade visual do seu negócio, fazendo com que ele não precise investir em ferramentas digitais por sua conta. “Não se trata apenas de um diferencial comercial e estratégicos na digitalização da corretora, mas também um benefício financeiro que além de reduzir ou zerar um custo, a plataforma tende a melhorar a experiência do cliente com sua jornada simples, rápida e intuitiva”, ressalta a executiva.

Diferencial do seguro: serviço de telemedicina

Após a contratação da proteção de acidentes pessoais é disponibilizado o acesso ao aplicativo e, posteriormente, ao serviço Einstein Conecta, com acesso pelo computador, celular ou tablet, que oferece o serviço com clínicos gerais e pediatras durante 24 horas por dia, 7 dias da semana e sem nenhum custo adicional.

Em instantes o cliente é direcionado para um consultório virtual, por meio de uma videochamada, com um especialista do Hospital Israelita Albert Einstein, que realizará a consulta e poderá emitir prescrições, laudos e atestados. Também existe a possibilidade do atendimento presencial, esse oferecido pela rede credenciada Vida Class, o qual o segurado tem descontos de até 70% em consultas e exames, de diversas especialidades médicas, odontológicas, procedimentos, tratamentos, vacinas e muito mais.

N.F.

Revista Apólice