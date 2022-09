Akad deseja ampliar parcerias e canais de vendas com oferta digital de seguros

A digitalização da oferta de seguros no Brasil pode abrir um novo horizonte para alavancar parcerias, expandir canais de vendas e dar mais autonomia aos corretores. Essa é a avaliação da Akad Seguros. A companhia promete levar o debate dessa nova fase digital do setor ao eBaoTech Insurance Trends, evento que vai reunir grandes lideranças do mercado no dia 29 de setembro, em São Paulo.

Promovida pela consultoria eBaoTech em parceria com a AWS e a GFT Technologies, a conferência terá como tema as principal as Tendências Globais para Inovação em Seguros. “Vamos debater quais caminhos temos à disposição para padronizar os tradicionais processos manuais, simplificando a rotina de trabalho de corretores e subscritores”, adianta André Fichel, CTO da seguradora. Com o tema “Otimizando a subscrição através de Inteligência Artificial e Automação”, a apresentação de Fichel está marcada para as 11h30.

De acordo com o chefe de Tecnologia da companhia, o primeiro ponto fundamental criado pela digitalização dos produtos de uma seguradora é a possibilidade de alavancar parcerias e massificar a oferta. “Posso anunciar meu seguro direto na página de um varejista parceiro como uma opção a mais ao cliente final”, explica Fichel. “O ciclista pode sair da loja com a bike já segurada, ou posso me associar a um banco para incorporar minhas ofertas a um cartão de crédito”, exemplifica. Segundo o executivo, vender seguros por canais digitais pode ser mais rápido, barato e eficiente em comparação com a estratégia de ofertar apólices de porta em porta.

Ainda segundo Fichel, os beneficiados imediatos da digitalização serão os corretores e subscritores, que sempre dependeram de extensas planilhas para passar questionários e cruzar informações para a emissão da apólice. “Hoje temos softwares de Inteligência Artificial para extrair as informações que precisamos com ganho de tempo e menor incidência de falhas”, destaca o CTO. “Queremos que o corretor tenha nas mãos o que for preciso para vender mais e mais rápido, ganhando tempo até para explorar outras classes de produtos”, afirma.

Outra vantagem que a Akad já projeta é trabalhar com o modelo cross sell, ou seja, possibilitar que o corretor ofereça mais de uma classe de seguro para o mesmo cliente. “Um médico que adquire o seguro de Responsabilidade Civil Profissional pode se interessar pelo seguro de Equipamentos Médicos e ainda querer proteger sua clínica com o seguro Empresarial”, diz Fichel.

Adquirida pela GP Investimentos no ano passado, a Akad Seguros vem assumindo a digitalização de todos os processos analógicos como pilar de sua nova fase. O plano é que todos os produtos da seguradora estejam disponíveis para contratação digital até o final de 2022. “É uma jornada que estamos começando, ainda testando iniciativas e aprendendo a confirmar nos dados e informações para melhorar nossos processos internos e externos”, reitera Fichel.

N.F.

Revista Apólice