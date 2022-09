Aconseg-MG apresenta relatório anual do mercado de assessorias no Estado

No dia 6 de outubro, a Aconseg-MG (Associação das Agências, Assessorias e Consultorias de Seguros do Estado de Minas Gerais) promove um evento online para apresentação do 1º Relatório Anual do Mercado de Assessorias.

A reunião será conduzida pelo presidente da entidade, Robson Augusto Carneiro, e pelo consultor econômico Francisco Galiza, que produziu o relatório.

“Galiza é o responsável técnico pelo levantamento que mostrará a participação da produção das assessorias no contexto do mercado segurador mineiro”, explica Carneiro. Galiza é especialista em seguros, engenheiro, mestre em economia e sócio da Rating de Seguros Consultoria.

Carneiro aponta que o estudo retrata o desempenho das assessorias em diversos ramos como automóvel, vida e saúde. “O objetivo é termos uma análise econômica e estratégica do setor no sentido de contribuir e orientar os principais agentes do segmento, corretores, assessorias e seguradoras, na condução de seus negócios”.

A apresentação do relatório acontece no dia 6 de outubro, às 17h00, pela plataforma Zoom. Para ingressar na reunião, basta que os interessados acessem o link. O ID da reunião é 831 8050 0735. Já a senha de acesso é 808645.

