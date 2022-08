Zurich realiza workshops sobre sustentabilidade para parceiros

A Zurich está promovendo workshops para seus parceiros de negócios, em especial empresas de pequeno e médio porte. O objetivo é engajá-los à agenda ESG, com a qual a companhia está comprometida globalmente tanto no âmbito institucional quanto no de seus produtos e serviços, bem como ajudar as empresas a incluírem as dimensões sociais e ambientais no seu dia a dia. Até o momento foram realizadas duas sessões, que reuniram mais de 200 profissionais, separados em 4 turmas.

Os workshops propõem reflexões e ações relacionadas à forma como as empresas fazem negócios, envolvendo todos os públicos com os quais se relaciona, a começar pelos funcionários, mas também abordando a relação existente entre o produto ou serviço que ela oferece e o impacto que traz ao meio ambiente e para a sociedade.

Duas áreas da seguradora se envolveram nos eventos, Parcerias e Sinistros, daí ter contado com a presença mista de empresas: de oficinas mecânicas reparadoras a assistências técnicas de aparelhos celulares e eletrodomésticos; de empresas de tecnologia da informação (TI) a escritórios de advocacia.

Para o diretor Executivo de Parcerias da Zurich, Luis Reis, o workshop foi um marco importante na jornada de promover a causa da sustentabilidade junto aos parceiros, criando um fórum de debates e troca de experiências, visando a formação de um ecossistema mais sustentável e de grande impacto para a sociedade. “Nosso intuito foi o de difundir conhecimento junto aos nossos parceiros de negócios sobre a importância da adoção das melhores práticas ESG, facilitando a jornada de todos em favor dessa importante causa”.

“Sabemos que todas as empresas, de todos os tamanhos, têm uma longa jornada quando tratamos de sustentabilidade. Temos uma grande rede de parceiros, dos mais diversos tipos de atividade, e isso é uma grande oportunidade para impulsionar esta agenda nos mais diversos locais e segmentos. Por isso, a ideia é sempre incluir o nosso grupo diversificado de parceiros nesta proposta, abrindo a oportunidade de evoluírem junto conosco”, complementa a diretora Executiva de Sinistros, Adriana Heideker.

Parceiros aprovam iniciativa

Considerado um sucesso pela seguradora, pela adesão e interesse dos mais de 200 participantes sobre o tema sustentabilidade, os workshops também foram considerados exitosos graças à aprovação das empresas sobre a iniciativa.

É o caso de Norberto Mensório, diretor da videoeletrônica Panafax, de São Paulo. “Foi muito bom saber mais detalhes sobre os programas de descartes corretos e inclusão. O evento foi muito importante para nos posicionar sobre as preocupações locais e internacionais com o tema, e todos os cuidados e providências que temos que adotar e despertar junto a nossos colaboradores. Essa é, sem dúvida, uma preocupação na qual temos que cada vez mais que nos envolver e adotar os procedimentos corretos”, avalia.

Adhemar Esteves, co-fundador da Solução, também uma multiassistência técnica especializada, mas localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi outro que achou válida a ação da Zurich.

Ele diz que sua empresa já contava com algumas medidas de sustentabilidade, como a participação em feiras do município, atuando com coleta para descartes mais conscientes, e revela que o curso despertou um insight: “Com o seminário, tivemos a iniciativa de melhorar nossa operação com ordens de serviços virtuais, nas quais a equipe de TI do nosso grupo já está atuando, eliminando papel em nossos atendimentos”.

Ideia do workshop surgiu da análise de pesquisa feita com fornecedores

No ano passado, a área de Sinistros da Zurich realizou uma pesquisa com 882 de seus fornecedores, com o intuito de identificar as ações sustentáveis praticadas por cada um deles.

Foram aplicadas 13 questões, que abordaram diversos aspectos, como os relacionados à reciclagem e uso consciente de água e destinação de resíduos, próprios e de parceiros de negócios; contratação legal, inclusive de Jovens Aprendizes; existência de programas de diversidade e inclusão no processo; treinamento de terceirizados; questões de acessibilidade no quadro de funcionários (mulheres, negros, população LGBTQIA+); acessos nas dependências a portadores de deficiências; uso de EPIs; existência de programas de redução de emissão de CO2 na atmosfera; entre outros.

Após a análise dos dados, a Zurich identificou a oportunidade de ajudar os parceiros a avançarem cada vez mais nesta agenda. “O seminário faz parte de um programa maior da seguradora, razão pela qual devemos realizar novas sessões até o final de 2022. E vamos continuar aplicando a pesquisa periodicamente, a fim de acompanhar e apoiar a evolução da agenda ESG entre nossos fornecedores”, finaliza Adriana.

N.F.

Revista Apólice