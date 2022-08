Zurich amplia negócios de distribuição de seguros

A Zurich está avançando cada vez mais forte no segmento de parcerias e ampliando a distribuição de seguros comercializados por meio de outras empresas. A companhia associou-se a uma série diversificada de parceiros comerciais, que incluem: a operadora de TV paga via satélite SKY; o Grupo Carrefour Brasil e a insurtech Coover, uma plataforma de seguros por assinatura compartilhada. Entre as instituições financeiras, o C6 Bank, o Banco ABC Brasil, por meio a ABC Brasil Corretora são as alianças mais recentes de uma lista que reúne BV, Sofisa e os seguros gerais do Sicoob.

No caso da Coover, a oferta é para a proteção de aparelhos celulares novos e seminovos, oferecida por meio do modelo de seguro mútuo, também conhecido como peer-to-peer. A ideia é no futuro expandir a parceria para outros produtos do portfólio da seguradora por meio da plataforma.

Com o Banco ABC, a proposta é oferecer seguro de vida em grupo capital global (no qual todos os colaboradores das empresas contratantes, além de sócios e dirigentes, contam com proteção), bem como o seguro prestamista, que possibilita a quitação total ou parcial de dívidas no caso de impossibilidade de pagamento por parte do segurado, além dos seguros patrimoniais, Garantia, POSI, cyber, D&O, E&O e RCG.

Já com o Grupo Carrefour Brasil, através do Banco Carrefour, por outro lado, a gama de produtos é mais extensa, abrangendo as coberturas de residencial, perda e roubo de cartões, funeral, diária de internação hospitalar e vida.

No caso da SKY, a expectativa é que a empresa aumente a base de vendas dos seguros residencial e prestamista, de acordo com a sua inserção no mercado.

Segundo o diretor Executivo de Parcerias da Zurich, Luis Reis, um leque tão diferenciado de produtos e de empresas parceiras oferece à companhia a oportunidade de alcançar públicos “nichados”, com interesses específicos. “Trabalhando com esses parceiros, conseguimos entender as necessidades de seus públicos e desenvolver produtos inovadores e customizados. Além disso, com a maioria das ofertas também no digital, um meio em que os jovens gostam de transacionar, temos uma distribuição mais ampla e inclusiva, que alimenta a cultura do seguro muito mais cedo”, afirma.

Alinhada à proposta de transformação digital da seguradora, está também a carteira de serviços oferecida junto ao C6 Bank, que inclui seguro contra transferências bancárias indevidas, bolsa protegida e proteção para cartão, além do seguro celular e da garantia estendida, uma inovação nas parcerias com bancos para a Zurich. A aliança com a Coover é outro exemplo relacionado à transformação digital promovida pela companhia.

Aliás, com as novas alianças, a seguradora projeta um crescimento de 30% nos negócios do segmento de Bancassurance, impulsionado pelas vendas de seguros de auto, vida, residencial e acidentes pessoais (com serviços de telemedicina e proteção financeira, dentre outros). No portfólio há também novidades como o seguro para transações via PIX e seguros tradicionais, como patrimonial, equipamentos agrícolas e de reponsabilidade civil. Além disso, a Zurich levou para esses canais outros produtos, como seguros empresariais para proteção contra riscos cibernéticos, responsabilidade civil de executivos (D&O) e para situações de erros e omissões (E&O), em alta no momento.

As parcerias em Bancassurance trazem um cenário promissor e ampliam os negócios da companhia e dos parceiros, que hoje somam mais de 20 alianças com instituições financeiras, principalmente bancos tradicionais e digitais, cooperativas e fintechs. Além disso, oferecem um amplo catálogo de opções aos clientes.

Reis afirma que essas novas alianças estratégicas mostram o nível de flexibilidade da seguradora em firmar acordos com instituições de diferentes áreas de atuação, do mercado tradicional de bancos e cooperativas relevantes do mercado financeiro às fintechs. “Além de mostrar flexibilidade, vislumbramos muitas oportunidades para ampliar a oferta de seguros variados para a população brasileira”.

O diretor Comercial de Parcerias da Zurich, Sidemar Spricigo, complementa: “Cada vez mais, as pessoas e as empresas têm necessidades específicas, principalmente no que diz respeito à proteção pessoal e dos seus bens conquistados. Por isso, elas procuram seguros que as atendam de forma customizada, correspondendo à especificidade de suas demandas. Esse é um dos diferenciais que entregamos para nossos parceiros de negócios e clientes. Somos uma companhia multiproduto e multisserviço, com o mais amplo portfólio de produtos do mercado”.

Parcerias via API’s

Spricigo reforça que a Zurich é uma empresa que investe muito em tecnologia e que todas as operações com os bancos e demais parceiros são via API’s (Interfaces de Programação de Aplicações, na sigla em inglês), que são facilitadores para as empresas interessadas em distribuir os seguros, já que permitem que sistemas de diferentes linguagens de programações sejam integrados de forma rápida, fácil e segura.

Essas operações entre a seguradora e outras instituições são viáveis graças à plataforma Zews, que possibilita que os parceiros, seja um pequeno estabelecimento comercial que só atue presencialmente, seja uma rede de lojas com inúmeros pontos vendas e que também conte com e-commerce, ou mesmo um grande banco ou fintech, consigam acessar o sistema da seguradora e operacionalizem as vendas e pós-vendas de diferentes tipos de seguros com agilidade e segurança, sem que, para tal, precisem realizar altos investimentos.

