Workshop Conhecer para Proteger chega à 9ª edição

Na última quarta-feira, 24 de agosto, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) realizou a 9ª edição da série de Workshops Conhecer para Proteger. O encontro foi no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, no centro de Belo Horizonte, e reuniu as beneméritas Sincor-MG, Icatu Seguros e Seguros Sura.

O presidente do Clube, João Paulo Moreira de Mello, saudou o público e ressaltou que o principal objetivo da instituição “é promover a disseminação dos seguros de pessoas por meio da capacitação dos agentes que operam no mercado. Nesse sentido realizamos diversos eventos, como esse Workshop”.

Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG, buscou conscientizar os corretores sobre a importância de se associarem às entidades representativas da categoria.

“Quando falamos em proteger a sociedade, temos que levar em consideração o principal distribuidor de seguros do Brasil, o corretor. Tal é a importância dessa profissão, que ela precisa ser muito valorizada, por isso é fundamental que o corretor se una à sua representação de classe. O Sincor-MG vive um momento de transformação constante, reestruturação e revitalização de sua imagem, desde que assumimos a gestão em janeiro deste ano”.

Bentes ressalta que, em oito meses sob a nova gestão, já foram realizados diversos encontros no interior do Estado, buscando aproximar a entidade dos profissionais e ouvir as suas demandas. “Estamos trabalhando muito para recuperar a credibilidade da instituição e precisamos da ajuda de todos nessa empreitada. Convido os corretores a se associarem ao Sincor-MG. A porta está aberta para vocês.”

A assessoria Stoa representou a Icatu Seguros no evento e falou sobre o seguro de vida como instrumento de sucessão patrimonial. A empresa é parceira da companhia.

Segundo Luiz Alberto de Faria Sampaio, sócio-fundador da Stoa, a parcela de pessoas que contratam o seguro de vida com vistas ao processo sucessório é “ainda pequena”, apesar das vantagens de sua utilização para esse fim.

“A apólice do seguro não entra no inventário e o capital segurado não é taxado pelo Imposto de Renda. Antes de fechar o seguro, o corretor deve orientar o segurado para realizar um levantamento dos seus bens e uma estimativa de quais serão os gastos do processo de inventário, de acordo com as taxas de cada Estado. Além do ITCMD, há honorários advocatícios, custos processuais, como certidões, taxas de cartório, entre outras”.

Domingos Perruolo Filho, especialista de Produto Vida da Seguros Sura, falou sobre as vantagens que a companhia oferece para os corretores que desejam se tornar parceiros.

“Na seguradora vamos além dos produtos de prateleira. Buscamos atender cada conta com flexibilidade. O mercado mudou e as necessidades dos clientes também, por isso não olhamos segmentação. Nossa ideia é estar junto com o corretor, fazer parceria, avaliar cada conta para atingir uma solução que atenda a todos os envolvidos”, destaca.

Uma das recentes novidades da seguradora, apresentada pelo executivo, é o PME para uma vida. “Esse produto protege uma infinidade de profissionais autônomos ou liberais e abre oportunidades de outras vendas para o corretor, que pode fidelizar esse cliente. O agenciamento vai até 200% e a comissão em carteira até 40%”.

Após as exposições de cada empresa, os participantes do Workshop e os internautas, que acompanhavam a transmissão pelo canal do YouTube do CSP-MG, enviaram perguntas e esclareceram dúvidas.

A gravação do Workshop está disponível no link. O CSP-MG vai divulgar em breve a agenda dos próximos eventos.

N.F.

Revista Apólice