Wiz Conseg compra participações em corretoras dos Grupos Primavia e Le Lac

A Wiz Conseg, unidade de negócio da Wiz especializada na comercialização de seguros, adquiriu participação societária em corretoras nas redes de concessionárias automotivas do Grupo Primavia, de ampla penetração em quatro estados brasileiros, e Le Lac, uma das líderes de mercado no Paraná.

“Nós ligamos o turbo na expansão dos negócios, pois observamos oportunidades de presença, relacionamento e aumento da rentabilidade dos balcões concessionários. Especialmente a partir dos seguros auto e prestamista, nós levamos soluções de venda e pós-venda aos clientes das concessionárias. Damos mais um passo estratégico para agregar valor ao ecossistema Wiz”, celebra o partner diretor executivo da Wiz Conseg, Alexandre Kalache.

Os acordos firmados colocam a empresa com direito a 50,1% do controle acionário tanto da corretora oficial do Grupo Primavia, como da corretora Trombini, que faz parte do Grupo Le Lac. “Nós vamos atuar no modelo de sociedade. Com inteligência e tecnologia nos balcões e em caráter omnichannel”, comenta Kalache.

O vínculo da Wiz Conseg com a Primavia teve início no ano passado, mediante implantação de sistemas e do modelo de gestão comercial da unidade de negócio em 28 pontos de vendas das concessionárias. Justamente há um ano, começou a comercialização de produtos de seguridade em 11 cidades de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins e Distrito Federal.

Nos últimos meses, a Wiz Conseg avançou na negociação junto ao Grupo Le Lac, que dispõe de 11 concessionárias de veículos multimarcas no Paraná. A participação na Trombini visa profissionalizar ainda mais a atuação da corretora, principalmente com a digitalização de processos e a gamificação para o engajamento e premiação dos consultores de vendas.

A Wiz Conseg faturou R$ 6,9 milhões só no 1º semestre de 2022. O montante corresponde a um crescimento de 54,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representa a expansão e consolidação da atuação da unidade no segmento de seguros para redes de concessionárias automotivas.

Também no primeiro semestre desse ano, o número de concessionárias atendidas pela empresa cresceu 201%, quando o volume é comparado ao mesmo período do ano anterior. São mais de 200 atendidas em todo o Brasil.

“A Wiz Conseg vem impulsionando seus resultados e expandindo sua atuação em redes de concessionárias parceiras de forma omnichannel. Essa expertise a consolida como principal player catalisador de resultados em concessionárias, seguradoras e bancos na vertical auto. Isso é motivo de grande orgulho para o conglomerado”, comenta Heverton Peixoto, CEO da Wiz.

A unidade de negócio da Wiz tem atuação nacional com a Associação Brasileira de Concessionárias de Automóveis (Abracaf); a CAOA em todo o Brasil; o Grupo Barigui na região Sul; a Leven Locadora em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul; a MVC, com atuação no Espírito Santo; a Rivel em Santa Catarina; e a Cavepe na Bahia, além das concessionárias Venture e Minauto que atuam em Minas Gerais.

“Estamos evoluindo de forma sustentável e projetando levar ainda mais facilidades aos clientes, como a garantia estendida e mecânica, os seguros de vida, residencial, pneus, rodas, chaves e outros para facilitar o dia a dia dos nossos clientes”, conclui Kalache.

