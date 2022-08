Vokan Seguros contrata gestores para as áreas de Agronegócios e Finanças

A Vokan Seguros acabou de contratar dois profissionais, com ampla experiência no mercado, para atuar em duas frentes essenciais ao PIB brasileiro e ao futuro econômico do país. Chegam à empresa Adriana Silva, que vai cuidar do segmento de linhas financeiras, e Weverton Candido, que responderá pelo setor de seguros agrícolas. O desafio para os novos contratados é impulsionar a atuação da empresa nestes segmentos.

Adriana é formada em Administração de Empresas, especializada na carteira de seguro-garantia e atua no mercado de seguros há 20 anos. Possui passagens em empresas como J. Malucelli (atual Junto Seguros), Itaú XL/ Itau Unibanco, Berkley, Fairfax e mais recentemente como superintendente Comercial na Ezze. Na corretora, a executiva vai atuar como head de financial lines e atender o mercado corporativo de São Paulo.

“É uma honra me unir à família Vokan e desenvolver novos contratos, incluindo seguro-garantia para empresas que participam de licitações e privatizações. O país vive um boom de obras de infraestrutura e nossos clientes terão um atendimento especializado na área de seguro-garantia, incluindo o acompanhamento individual deste complexo processo de seguro”, afirma Adriana.

Formado em processos gerenciais e com MBA em liderança de pessoas, Weverton atuava na diretoria de estratégia de grande seguradora do mercado e agora passa a ser o head de seguros agrícola da corretora. Além de levar produtos para a safra agrícola, a linha irá prover soluções para máquinas e implementos.

“Entendemos que o produtor precisa proteger sua fonte de renda e a saúde financeira familiar, por isso, nossos produtos irão desde as safras sazonais ao maquinário e implementos, incluindo silos, placas fotovoltaicas etc. Estou muito feliz em encontrar um propósito profissional na Vokan que se concilia ao meu. O momento é de crescimento do setor e da consolidação do Brasil como o primeiro provedor alimentar do mundo.”

O CEO da Vokan, Luiz Eduardo Moreira, afirma que as contratações vêm para atender ao mercado sedento por soluções que acompanhem o desenvolvimento econômico. “Os mercados de Seguro Agro e Seguro de Linhas Financeiras movimentam mais de R$ 12 Bi de prêmio por ano e não podíamos deixar de explorar estas carteiras. Escolhemos profissionais a dedo para liderarem essas áreas dentro da empresa, e com isso prestar um atendimento de qualidade aos nossos clientes. O expertise de mais de 20 anos de mercado do Weverton e da Adriana certamente nos coloca em outro patamar no mercado. Desejo sorte e sucesso a eles neste desafio”.

N.F.

Revista Apólice