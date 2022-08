A Minuto Seguros realizou um estudo sobre o valor do seguro dos carros

mais vendidos no Brasil em julho, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O período foi marcado por uma queda generalizada nos seguros automotivos para o perfil feminino (-26%), enquanto o masculino segue em tendência de aumento (+13%).

A seguir, algumas das variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do País, referentes ao mês de julho em comparação com o mês anterior.

O Novo Tracker, veículo que sobe de sétimo para sexto colocado na lista dos mais vendidos, apresenta aumento em quase todas as capitais analisadas para o perfil masculino. A maior variação foi em São Paulo, onde atingiu o valor de R$ 7.049,36 (+54,4%). Já para o feminino, o modelo teve maior redução nos valores em julho, a mais expressiva se dando em Brasília, chegando a R$ 3.192,52 (-22,4%).

Quanto às médias, os preços estão listados abaixo:

– Masculino – R$ 5.178,58 (+12%);

– Feminino – R$ 3.770,63 (-12%).

O novo HB20 Sense, que cai de segundo para terceiro modelo mais vendido, apresenta o maior aumento no perfil masculino. Os preços sobem em 10 das 11 capitais cotadas, atingindo R$ 4.907,99 (+77,2%) em Belo Horizonte. A variação não chega a ser tão alta no perfil feminino, inclusive apresentando queda na maioria das regiões, mas em Belo Horizonte o valor chega a R$ 2.840,06 (+2,1%).

O percentual de variação média para esse automóvel é de +39,1% no perfil masculino e -12,7% no perfil feminino. A média dos valores é de R$ 4.282,69 (masculino) e R$ 2.504,36 (feminino).

O Pulse Audace, que sobe de nono para sétimo na lista, apresenta queda tanto no perfil masculino quanto feminino. No perfil masculino, o modelo apresenta maior baixa no mês, com destaque para Belo Horizonte, onde atinge o valor de R$ 3.471,83 (-38,1%). No perfil feminino, também em Belo Horizonte, apresenta a maior baixa de julho, chegando a R$ 2.619,64 (-50,7%).

O valor médio para o perfil masculino é de R$ 4.577,98, com redução de 18,8%. No caso do feminino, a média é de R$ 3.378,07 (-31%).

A localidade com os menores preços dentre os 10 modelos analisados é

Florianópolis, onde a média é de R$ 3.768,11 para o perfil masculino e R$ 2.331,58 para o perfil feminino.

O Rio de Janeiro tem os maiores valores médios dos seguros: R$ 7.637,90 (masculino) e R$ 4.438,04 (feminino).

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 5.159,41 (+13%) para os homens, e R$ 3.126,12 (-26%) para as mulheres.

O novo Onix Hatch entra para a lista dos mais vendidos, em segundo lugar, e seu seguro apresenta média de R$ 5.897,37 e R$ 2.967,14 para os perfis masculino e feminino respectivamente.

Abaixo, seguem as tabelas com os valores dos seguros do TOP 10, separados por perfil masculino e feminino:

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.