Unimed Londrina realiza ação para prevenir acidentes de trabalho

A Unimed Londrina tem proposto estratégias e orientações para promover bem-estar e segurança no ambiente de trabalho. O objetivo é alertar e conscientizar o colaborador sobre a importância de medidas de proteção, a fim de reduzir possíveis casos de acidentes. “Prevenir acidentes de trabalho é promover saúde e integridade para o colaborador”, defende Carlos Henrique Zíngaro, analista Administrativo.

Em uma nova ação da empresa, foram distribuídos aos colaboradores assistenciais, um folheto informativo com protocolos que devem ser seguidos em casos de acidentes com material biológico. “Para os colaboradores assistenciais, é ainda mais importante evitar os acidentes de trabalho. Em virtude de sua prática profissional, frequentemente eles estão expostos a riscos de contaminação, em especial os acidentes envolvendo materiais perfurocortantes”, explica Sarah Regina Alves da Cunha, técnica de Segurança do Trabalho.

Outro ponto destacado no folheto foi a importância da investigação dos acidentes de trabalho. “É um momento que deve ser encarado como uma oportunidade de aprendizagem coletiva e não como uma forma de exposição negativa”, comenta Sarah, enquanto ressalta a importância do apoio do colaborador lesionado. “Esse apoio irá facilitar a investigação do acidente em busca de descobrir a sua causa e a adotar as medidas necessárias para impedir que ele se repita”, complementa.

“As investigações devem apurar o que, como e por que o acidente aconteceu”, explica Lenara Brogiato Santos, enfermeira do Pronto Atendimento (PA). Recentemente, ela participou de duas investigações de acidentes de trabalho no PA. “Participei entrevistando os colaboradores. Neste momento, são feitos alguns questionamentos, por exemplo, se estavam sendo utilizados os EPI’s e o que poderia ser feito para amenizar e evitar o acidente”, comenta.

De acordo com a enfermeira, o quesito mais importante continua sendo a prevenção. “Além da técnica correta do procedimento realizado, o mais importante para evitar acidentes, sem dúvida, é o colaborador estar atento e contar com o apoio dos EPI’s”, salienta Lenara.

Para estimular os colaboradores a manterem as regras de segurança do trabalho em mente, a cooperativa lançou um Quizz com esta temática e os colaboradores que participarem irão concorrer a vouchers de restaurantes.

Ao decorrer do ano também são realizadas capacitações e ações educativas voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e biossegurança. “Todo esse trabalho é realizado em conjunto com as gestões, para que atenda, de forma eficaz, a realidade dos colaboradores”, finaliza Sarah.

Revista Apólice