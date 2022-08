Unimed é homenageada pelo Iate Clube de Londrina

A Unimed Londrina foi homenageada pelo Iate Clube de Londrina no tradicional baile de aniversário, comemorativo aos 64 anos do clube. A festa foi realizada no último dia 13 de agosto, e na ocasião estiveram presentes no salão social do clube mais de 300 pessoas entre autoridades locais, empresários e associados.

Durante a cerimônia do baile de aniversário, é tradicional que o Iate Clube, na figura de seus dirigentes, reconheça o trabalho realizado por pessoas e instituições que se destacam em diversos segmentos. Na ocasião, a Unimed Londrina recebeu a homenagem “Mérito Saúde”, com destaque para as atividades realizadas pela cooperativa médica durante o período de pandemia.

De acordo com o Comodoro do Iate Clube, Carlos Marques Castilho, a indicação da cooperativa para receber a homenagem foi referendada por unanimidade pela diretoria e pelo conselho deliberativo do Clube. “Reconhecemos a dedicação da Unimed Londrina para com a sociedade, sobretudo durante a pandemia de Covid-19, momento que exigiu compromisso, seriedade, sensibilidade e responsabilidade, principalmente, na área da saúde. Em nome da diretoria do Clube, saúdo todos os profissionais da Unimed Londrina, na pessoa do Dr. Celso Fernandes Junior”, destacou.

Para o Dr. Celso Fernandes, presidente da Unimed Londrina, este reconhecimento veio ao encontro das ações realizadas pela cooperativa durante e após a pandemia. “Foram adotadas várias medidas e não foram medidos esforços para levarmos aos clientes o melhor atendimento e cuidado. Esta vivência nos fortaleceu e nos preparou para enfrentarmos os próximos desafios que virão”, concluiu.

