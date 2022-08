Touareg Seguros cria holding empresarial para desenvolver PME’s

A Touareg Seguros deu mais um passo em sua trajetória como franqueadora. Com o objetivo de apoiar e desenvolver novos negócios, os sócios da empresa criaram a Tribo de Franquias, holding empresarial que tem como intuito integrar a gestão de novas franquias, criar novas marcas e desenvolver o mercado de franchising.

Inspirados pela parceria de anos com a 300 Franchising, uma das principais aceleradoras de franquias do país, a Tribo de Franquias nasce na capital baiana para ajudar pequenas e médias empresas a crescerem no âmbito de negócios. “Nosso objetivo é participar de novas empresas, com o propósito de torná-las franqueadoras de sucesso e possibilitar que empreendedores conquistem sucesso ao investir em nossas marcas” , diz Luiz Villar, sócio-fundador da empresa.

Dentro da Tribo de Franquias existem cinco marcas que um futuro franqueado pode escolher, sendo a Touareg Seguros a empresa de maior porte. As outras marcas são: a Tenere Saúde&Vida, empresa no ramo de seguros de vida, de viagem, e de pets; a Toucred Soluções Financeiras, empresa de consultoria de crédito; a HBCARD Saúde, empresa de planos de saúde individuais, familiares e empresariais; e a VLZ, distribuidora de seguro de vida independente das regiões Norte e Nordeste, que ao se associar com a franqueadora, passa a se chamar VLZT — Vida & Previdência. Além dessas, outras empresas estão em negociação.

Existem opções diversas de tamanhos e formatos de negócio para investir na Tribo de Franquias. O investimento total necessário varia de acordo com a marca de escolha do franqueado. O capital mínimo necessário para se montar uma franquia do grupo é de R$ 15 mil. “É importante que o franqueado possua capital disponível para aplicação dos recursos necessários na estruturação e gestão inicial do negócio”, explica Villar.

Quanto ao faturamento médio mensal, ele varia de acordo com a empresa franqueada. Na Touareg Seguros por exemplo, o faturamento chega em média a R$ 50 mil por mês. É possível também financiar até 50% do investimento total necessário para abertura de uma franquia, sendo que, para facilitar, o franqueado pode fazer este empréstimo com a própria franqueadora.

N.F.

Revista Apólice