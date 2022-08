Para promover o conhecimento de marca e o produto Seguro Fiança Locatícia, a Too Seguros lançou um novo comercial para captar a atenção de potenciais parceiros de negócio e contar aos clientes sobre essa opção de seguro para alugar um imóvel de forma mais vantajosa.

“Quisemos produzir um comercial diferente do que já vimos no mercado, que une todos os envolvidos no contexto de um aluguel em um mesmo enredo, trazendo a problemática de cada um e como o seguro fiança é a solução que ajuda tanto o proprietário, como o corretor, a imobiliária e o inquilino, de uma forma simples e divertida”, diz João Guilherme Franco, gerente executivo de marketing, UX e data science da empresa.

O inquilino vê o preço dos aluguéis subir, muitas vezes com um seguro já embutido no valor. O proprietário teme o risco da inadimplência e os corretores, a falta de mais opções de produtos no portfólio.

Já pensou na Too?

No roteiro, os personagens se encontram em uma conversa sobre seus problemas com um aluguel. Um terapeuta ouve tudo com atenção para oferecer a melhor solução para os seus clientes.

O Seguro Fiança Locatícia é um serviço que oferece cobertura contra a inadimplência e serviços residenciais 24h para proprietários e inquilinos, blinda a operação das imobiliárias e corretores de seguro e é uma excelente opção para todos os envolvidos na negociação.

Os proprietários têm uma nova alternativa segura para suas casas ou apartamentos que estão no mercado para alugar, inquilinos ganham mais independência na hora de alugar, já que o serviço substitui o cheque caução e o fiador.

Já para o corretor, aumenta o leque de garantias oferecidas para o cliente, empoderando os profissionais do setor e dando o poder de escolha para quem precisa colocar para alugar ou morar de aluguel.

É essa a problemática abordada nos quatro comerciais produzidos em linguagem 100% digital e que já podem ser vistos e compartilhados nas redes sociais da marca.

A Too Seguros é uma seguradora que está a mais de 50 anos no mercado de seguros e possui acionistas públicos e privados, como o BTG Pactual e Caixa Econômica Federal. A empresa busca cada vez mais oportunidades no mercado e novos parceiros que também queiram trabalhar com uma empresa que alia a tecnologia e expertise nos serviços de proteção para oferecer o que há de melhor do mundo dos seguros.

O comercial está disponível no link.

