Tokio Marine lança seguro para sistemas fotovoltaicos

O momento não poderia ser mais oportuno para falar sobre seguro para equipamentos de sistemas fotovoltaicos (SFV). Segundo dados da associação do setor, a Absolar, a energia solar ultrapassou em potência a geração das termoelétricas a gás natural e biomassa e se tornou a terceira fonte de energia do Brasil, mercado que a Tokio Marine atua e já vem estudando há bastante tempo.

A expertise da companhia em produtos voltados à geração, distribuição e transmissão de energia culminaram em um lançamento inédito no mercado brasileiro: o Seguro Energia Sustentável Integrada. Uma solução que reúne, em uma única apólice, os seguros de Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil Obras e Riscos Nomeados/Operacionais (Property) para o primeiro ano de operação após a conexão do sistema à rede da concessionária de energia.

Segurança, economia e facilidade no planejamento. Esses são os principais atributos do novo produto, segundo o diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine, Sidney Cezarino. Ele explica que a matriz energética brasileira vem mudando nos últimos anos e que há um movimento orgânico em busca de autossuficiência por meio de investimento em energias renováveis, as chamadas energias limpas, como a solar e a eólica. “Estamos acompanhando de perto essa movimentação e a demanda crescente do mercado, desde grandes indústrias, e investidores de parques fotovoltaicos a pequenos e médios empreendimentos e comércios, chegando ao segmento residencial, e identificamos a necessidade de aprimorar a nossa oferta”, pontua Cezarino.

O executivo observa que uma das principais questões que envolve a garantia da cobertura desde a instalação, passando pela montagem, à operação dos SFV é a transferência de riscos na transição de fases. “Com a união de três modalidades de seguros em uma apólice única, é possível estabelecer uma negociação antecipada, na qual a seguradora está envolvida desde o início da obra ao final do primeiro ano de operação, conseguindo, assim, realizar todo o acompanhamento do processo. Com isso, evitamos que haja gaps na cobertura, aquela zona cinzenta da passagem dos Riscos de Engenharia para os Riscos Operacionais, atendendo da melhor forma empresários, integradores e corretores de seguros”, explica.

Ainda de acordo com Cezarino, o lançamento do produto segue uma diretriz mundial da Tokio Marine e já nasce sob a chancela Tokio ESG, apoiado em um pilar que visa amplificar ainda mais as iniciativas sociais, ambientais e de governança da Companhia, com foco nas melhores práticas empresariais. “Estamos falando de um olhar além do lucro e de um movimento da Tokio Marine voltado a ampliar o leque de produtos ofertados, por meio de uma customização planejada, para ajudar no desenvolvimento do mercado de seguros como um todo no Brasil”, conclui.

Principais características e coberturas

Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil: Válido do período da Instalação e montagem do SFV até o momento da conexão na rede da concessionária. Coberturas: danos da natureza, incêndio, explosão, roubo ou furto, danos consequentes de erro de projeto e de risco do fabricante, despesas de desentulho e extraordinárias, responsabilidade civil geral e cruzada sem fundações com lucros cessantes de terceiros, responsabilidade civil empregador, para acidentes do trabalho que resultem em morte ou invalidez permanente de empregados do Segurado (propriedades circunvizinhas sem fundações, honorários de perito e transportes e matérias a serem incorporados à obra).

Seguro de Riscos Nomeados/Operacionais: Após a conexão à rede, passa a ser automaticamente coberto durante o primeiro ano de operação, com cláusulas beneficiárias ao comprador, tais como: eventos de causa externa, incêndio, raio e explosão, alagamento e inundação, vendaval, furacão, ciclone e tornado, granizo, roubo e/ou furto qualificado, danos elétricos e queimadas em zona rural.

Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), nos cinco primeiros meses de 2022, a carteira de seguros patrimoniais da Tokio Marine movimentou R$ 690 milhões em prêmios emitidos, um crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas o segmento de Riscos de Engenharia foi responsável por um montante de R$ 65 milhões em negócios, consolidando a empresa como líder de mercado do produto.

N.F.

Revista Apólice