THB Brasil cresce 24% no primeiro semestre

A THB Brasil fechou o primeiro semestre com R$ 704 milhões em prêmios, o que representa o crescimento de 24% de faturamento no período, acima da previsão de escalabilidade da companhia, que tinha como meta o crescimento de 20%.

A cultura de empreendedorismo é o diferencial da empresa, que faz parte do Grupo Amwins. “Os dados destes seis meses demonstram a solidez do crescimento da corretora no setor e reforça as expectativas do mercado, que indicam que 2022 será um ano muito positivo para o ramo de seguros no Brasil”, afirma Eduardo Lucena, CEO da THB Brasil.

Apenas no primeiro bimestre, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o setor teve um aquecimento, com crescimento de 13,5% em relação ao mesmo período de 2021, quando as receitas totalizaram R$ 46,49 bilhões. Por conta de seu bom desempenho, a companhia incorporou mais 80 pessoas no seu quadro de colaboradores nos últimos 12 meses.

Todas as modalidades de seguros com as quais a corretora trabalha tiveram crescimento na receita no primeiro semestre de 2022, com destaque para os seguros garantias, patrimoniais, linhas financeiras, de engenharia e transporte além dos resseguros e benefícios. Mesmo com os reajustes no setor de saúde, a empresa obteve sucesso na mitigação de despesas em casos crônicos, por atuar na prevenção pela identificação de potenciais riscos. “Já nas modalidades D&O, E&O e Cyber, as taxas estão sendo agravadas em mais de 20% e as coberturas limitadas.”, analisa Lucena.

Para o segundo semestre deste ano, a THB Brasil pretende continuar crescendo acima de 20%. “Estamos preparados para entregar soluções criativas, inovadoras e customizadas aos clientes corporativos, com foco especial em médias e grandes empresas, com um time integrado e com objetivos bem alinhados, compreendendo profundamente as demandas dos clientes, explica Felipe Leão de Moura, presidente da THB Brasil. “O investimento em tecnologia e no desenvolvimento de pessoas será a principal ação da companhia para atingir sua meta até o final do ano”, completa ele.

N.F.

Revista Apólice