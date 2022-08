Susep divulga Síntese Mensal com dados do setor em junho

A Susep (Superintendência de Seguros privados) acaba de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de junho. O documento é produzido pela entidade com base nos dados encaminhados pelas empresas supervisionadas à Autarquia.

Com os dados de junho, é possível analisar a performance do mercado no primeiro semestre. “A arrecadação do setor de seguros no primeiro semestre de 2022 foi de R$ 168,80 bilhões, o que representa crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram movimentados R$ 145,04 bilhões”, aponta o superintendente da Susep, Alexandre Camillo. “Atribuo esse crescimento ao dinamismo do mercado, à sua capacidade de adaptação frente a este momento de pandemia e de transformação da sociedade. É um mercado muito resiliente e dinâmico. Além disso, houve uma inequívoca mudança na visão da importância do seguro junto ao consumidor e isso vai se refletir em 2022 e nos próximos anos”, comenta.

O destaque do mês de junho foi a linha de negócio rural, que apresentou um crescimento de 38,7 % na arrecadação de prêmios no acumulado até junho de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Os seguros das linhas riscos especiais patrimoniais e auto também estiveram em evidência, apresentando crescimento superior a 30%.

Assim como nos meses anteriores, os seguros de danos continuaram em ascensão, com crescimento de 29,2% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até junho de 2022 com o mesmo período de 2021. A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 22,82 bilhões nos primeiros seis meses do ano, valor 30,9% superior ao do mesmo período de 2021.

Em junho, a sinistralidade do seguro de danos fechou o mês em 53,0%. Como comparativo, em maio, o valor registrado foi de 61,2%, e em junho de 2021, foi de 40,7%. Nos seguros de pessoas, a sinistralidade, em junho de 2022, foi de 33,5%, frente aos 57,1% e aos 32,6%, observados em junho de 2021 e maio de 2022, respectivamente.

Estes e outros destaques estão detalhados na Síntese Mensal de junho, completa no site da entidade, onde está disponível, também, a sua série histórica. E agora também está disponível o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep, para a experiência de consultar os dados de forma ainda mais dinâmica.

N.F.

Revista Apólice