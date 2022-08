SulAmérica realiza café da manhã com corretores de Brasília

A SulAmérica realizou um encontro presencial com corretores regionais de Brasília em um café da manhã especial, na última terça-feira, 23 de agosto. Com o objetivo de apresentar novidades da seguradora e oportunidades para os produtos de Vida, Previdência e Investimentos, o bate-papo contou com a presença do Marcelo Mascaretti, diretor de Vida, Previdência e Investimentos da seguradora; Raphael Cunha, superintendente Regional Comercial Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e o time da SulAmérica de Brasília, liderado pelo Gerente Regional Kleber Borges.

Realizado na filial da SulAmérica na capital federal, o encontro faz parte de uma agenda que percorre o Brasil, cujo foco é apresentar os principais diferenciais de produtos e serviços da companhia. No início do mês, os corretores da Bahia participaram da mesma roda de conversa com os executivos da empresa.

“Por meio desse tipo de encontro, é possível proporcionar uma experiência diferenciada aos nossos corretores locais, que tem o objetivo de estreitar nosso relacionamento com esses profissionais, além de apresentar os diferenciais e produtos da companhia”, comenta Cunha.

N.F.

