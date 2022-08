SulAmérica Cultural patrocina comédia musical “Seu Neyla”

Em linha com o propósito de promover o acesso à saúde para cada vez mais pessoas, por meio de ações culturais, a SulAmérica apresenta a comédia musical “Seu Neyla”. O espetáculo, que comemora os 60 anos de carreira do ator Ney Latorraca, conta com texto de Heloísa Perrissé e direção de José Possi Neto. Utilizando uma tecnologia inédita nos palcos do teatro brasileiro, a peça inova ao apresentar o mundo digital junto ao teatro em tempo real.

A peça conta a história de quatro atores e um diretor que ensaiam um espetáculo sobre a trajetória artística de um dos maiores ícones da cena brasileira. Ao longo do próximo mês, “Seu Neyla” tem apresentações marcadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa é a primeira vez no Brasil que, durante um espetáculo, um dos protagonistas participa da encenação ao vivo por meio de um telão de led montado no palco.

A estreia carioca será no dia 19 de agosto, no Teatro Riachuelo, com apresentações de sexta a domingo até o dia 04 de setembro. Em São Paulo, o espetáculo tem estreia marcada para o dia 09 de setembro, com apresentações de sexta a domingo até o dia 25 de setembro.

“Patrocinar esse espetáculo é motivo de orgulho para a SulAmérica, que busca constantemente valorizar a cultura brasileira e tem como compromisso promover acesso à saúde para um número cada vez maior de pessoas. Acreditamos que ações de arte e cultura ajudam a fomentar o bem-estar e contribuir para a melhoria na qualidade de vida de todos”, comenta Simone Cesena, diretora de Marketing da seguradora.

SERVIÇO

“SEU NEYLA”

Rio de Janeiro

Teatro Riachuelo (Rua do Passeio 38/40/Cinelândia-RJ)

Temporada: 19 de agosto a 04 de setembro

6ªs feiras às 20h, Sábados às 17h e 20h e Domingos às 18h

São Paulo

Teatro FAAP (R. Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo – SP)

Temporada: 09 a 25 de setembro

6ªs feiras às 21h, Sábados às 17h e 21h e Domingos às 17h

N.F.

Revista Apólice