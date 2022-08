SulAmérica cresce em receitas operacionais e avança em agenda ESG

Durante o segundo trimestre de 2022, o Brasil observou certo arrefecimento da pandemia, com redução de internações e óbitos relacionados à Covid-19, porém, ao mesmo tempo, também houve um crescimento no número de procedimentos eletivos de saúde, acompanhando a retomada na rotina da população. Diante disso, a SulAmérica e o setor de saúde suplementar ainda enfrentaram grandes desafios no trimestre em termos de custos, decorrentes de uma dinâmica atípica de frequências somada aos impactos da pandemia, ainda que menores, afetando os resultados do período.

“O segundo trimestre de 2022 ainda foi marcado por grandes desafios”, afirma o CEO da seguradora, Ricardo Bottas. “Mas temos observado importante redução nos impactos com a Covid-19, tanto no segmento de seguro Saúde quanto no de Vida, o que traz perspectivas mais positivas para gradativamente recuperarmos a sazonalidade regular da frequência e severidade de sinistros em nossas carteiras, combinado a recomposição dos preços do segmento de saúde, garantindo assim o reequilíbrio econômico das apólices e a retomada dos nossos patamares de rentabilidade”, completa.

Mesmo neste contexto, a SulAmérica segue provando sua resiliência, por meio do crescimento de mais de 8% em suas receitas operacionais no trimestre, impulsionado principalmente pelo desempenho dos segmentos de Saúde, Odonto, Vida e Acidentes Pessoais.

Para o executivo, a companhia segue “construindo as bases para um sólido desenvolvimento com o fim da pandemia e a recuperação da economia, mesmo com todos os desafios dos cenários doméstico e externo”.

Prova disso está nos dados. A seguradora viu sua base de beneficiários em Saúde e Odonto crescer 9,4%, chegando a 4,7 milhões de vidas, incluindo as 127 mil adicionadas com a conclusão da aquisição da Sompo Saúde ao final do trimestre. Além do crescimento de beneficiários, o uso de iniciativas digitais promoveu maior acesso e aceleração da plataforma de Cuidado Coordenado, com ações de promoção à saúde. No segundo trimestre de 2022, a empresa continuou a registrar aumento nos atendimentos digitais, somando cerca de 3 milhões desde janeiro de 2020. Nesse último trimestre, foram realizados 460 mil atendimentos remotos, crescimento que vem alinhando qualidade e efetividade, comprovada pela taxa de resolutividade de 92% no pronto atendimento por vídeo. Destaca-se também nesse segundo semestre a parceria fechada com o C6 Bank, com planos odontológicos com cobertura nacional, disponível para todos os seus clientes pessoas físicas, com fácil contratação e em um formato totalmente digital.

Em Vida, o aumento de 209 mil segurados só reforçou a tendência de recuperação do segmento, tanto em receitas (+18%) quanto em sinistralidade (44,6%, melhora de 46,0 p.p. em relação ao mesmo período de 2021). A SulAmérica fechou nesse trimestre também uma parceria com a Modal Seguros, com dois novos produtos: seguro de Acidentes pessoais com telemedicina e seguro viagem com cobertura opcional para Covid-19. Ambos estão disponíveis para todos os clientes do banco, abrindo novos canais de distribuição. É o caso da ferramenta Contrata Fácil para impulsionar os negócios dos corretores no segmento de Vida. Por meio dessa nova funcionalidade, disponível no Portal do Corretor, o parceiro poderá gerar um link e enviar aos clientes para que eles possam finalizar a contratação do seguro de forma 100% digital. Os seguros de Vida Mulher e Vida Individual podem ser contratados via e-commerce. Este é o terceiro e-commerce da companhia, que já conta com Odonto Individual e Seguro Viagem.

Na carteira de Previdência, as reservas alcançaram R$ 9,6 bilhões, apresentando ligeiro crescimento de 0,2% em relação ao mesmo período de 2021. Já em Investimentos, a gestora do grupo SulAmérica atingiu o recorde de R$ 52,1 bilhões de ativos sob gestão ao final do primeiro semestre de 2022, com aumento de 16,4% em relação ao 1S21. Este desempenho foi impulsionado pelo crescimento de recursos de terceiros que alcançaram R$ 33,6 bilhões, acompanhando, principalmente, captações nos fundos de crédito privado e de renda fixa no período.

O lucro líquido da companhia foi de R$ 138,9 milhões no trimestre, acompanhando o contexto operacional do período, além do impacto positivo do reconhecimento de benefícios econômicos de projetos de anos anteriores referentes à Lei do Bem, no montante de R$ 117 milhões.

Ao mesmo tempo, a associação entre a SulAmérica e a Rede D’Or, que envolve dois líderes do mercado de saúde do Brasil, anunciada no trimestre anterior, segue avançando. A transação foi aprovada pelos Conselhos de Administração, pelos acionistas de ambas as companhias e pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), que deferiu, em 10 de agosto, o pedido de aprovação prévia. Agora é aguardada a aprovação dos respectivos órgãos reguladores competentes para ser consumada.

“Focados na gestão de curto prazo, mas sempre com um olhar perene e sustentável para o desenvolvimento de longo prazo, reforçamos a confiança no nosso modelo de negócios e em nosso crescimento futuro”, reforça Bottas.

Avanços em agenda ESG e diversidade

A seguradora continua avançando na sua agenda de ESG, que neste trimestre celebrou uma década da criação do PSI (Princípios para Sustentabilidade em Seguros), que reúne importantes discussões sobre como integrar aspectos de sustentabilidade nos modelos de negócios de seguros. Dentre as pautas discutidas no segundo trimestre desse ano, estava o lançamento do Guia de Subscrição de Riscos ESG para Seguros de Vida e Saúde, lançado em junho.

Também neste mês de junho, a SulAmérica Investimentos assinou o Compromisso do IPC (Investidores pelo Clima), que se compromete a mitigar os riscos e ampliar as oportunidades relacionadas com as mudanças climáticas.

A SulAmérica recebeu também neste trimestre um reconhecimento do seu trabalho realizado em diversidade, com a sua inclusão no Índice Teva Mulheres na Liderança, primeiro índice de ações referente a diversidade de gênero do Brasil, que seleciona as empresas com maior presença feminina em cargos de liderança. A companhia registrou um aumento de participação de mulheres em cargos executivos, cujo percentual saltou de 21% em 2017 para 37% em 2021. Este índice soma-se ao Bloomberg Gender-Equality Index, do qual a Sulamérica já faz parte.

“Concluo agradecendo o engajamento contínuo do nosso time #SangueLaranja de mais de 4 mil colaboradores, comprometidos com o crescimento e desenvolvimento da SulAmérica em uma forte parceria com as dezenas de milhares de corretores de seguros, os nossos prestadores médico-hospitalares, fornecedores, acionistas e todos os demais stakeholders que são essenciais em nossa história de quase 127 anos e nesta jornada para preparação de um futuro promissor”, ressalta Bottas.

